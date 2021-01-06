Ночью с дорог Челябинска вывезено рекордное количество снега

В ночь с пятого на шестое января с дорог Челябинска вывезено две тысячи 583 тонны снега. Это почти в два раза больше, чем за предыдущую ночь.
Прошедшей ночью на улицах Челябинска работало 164 единицы техники. В уборке было задействовано 70 дорожных рабочих.
«Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части.
Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи, велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда», - сообщили в пресс-службе администрации города.
Шестого января подрядчики продолжают уборку снега. На улицы Челябинска сейчас выведено 216 единиц техники. Это погрузчики, самосвалы, грейдеры, тракторы.
Производится подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда.