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Ночью с дорог Челябинска вывезено рекордное количество снега

В ночь с пятого на шестое января с дорог Челябинска вывезено две тысячи 583 тонны снега. Это почти в два раза больше, чем за предыдущую ночь.

Прошедшей ночью на улицах Челябинска работало 164 единицы техники. В уборке было задействовано 70 дорожных рабочих.

«Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части.

Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи, велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Шестого января подрядчики продолжают уборку снега. На улицы Челябинска сейчас выведено 216 единиц техники. Это погрузчики, самосвалы, грейдеры, тракторы.

Производится подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда.