Новая базовая станция «Ростелекома» в Челябинской области названа в честь Анатолия Уфимкина

В селе Калуга-Соловьевка Красноармейского района (Челябинская область) состоялось торжественное открытие базовой станции «Ростелекома», построенной в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Вышке присвоено имя заслуженного работника связи Российской Федерации Анатолия Уфимкина, при личном участии которого в 2002-м году произошло объединение региональных операторов связи Урала и части Западной Сибири в единую крупную компанию «Уралсвязьинформ». Проект УЦН 2.0 реализуют совместными силами министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компания «Ростелеком».

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Теперь благодаря качественному интернету и мобильной связи более четырехсот жителей села Калуга-Соловьевка имеют возможность получать дистанционное образование, заказывать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также пользоваться цифровыми сервисами для ведения малого и среднего бизнеса. Ранее мобильной связи в селе не было вообще. Для выхода в интернет жители пользовались публичной точкой WI-FI-доступа от компании «Ростелеком».

В торжественном мероприятии по открытию вышки приняли участие представители правительства Челябинской области, «Ростелекома», муниципальных органов власти, а также местные жители.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что компания много лет успешно занимается реализацией крупных государственных программ.

«Проект УЦН 2.0 предусматривает появление качественной мобильной связи стандарта 4G/LTE в малых населенных пунктах численностью от ста до пятисот жителей. Для запуска базовых станций на Южном Урале специалисты компании досрочно построили около восьми километров оптического волокна. В частности, в Красноармейском районе организовано более двух километров оптики и подключено четыре станции. Всего в Челябинской области сегодня работает 13 базовых станций, возведенных в 2021 году для проекта по устранению цифрового неравенства», - сказал Михаил Сергеев.

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов подчеркнул, что присвоение базовой станции в Калуге-Соловеевке имени заслуженного работника связи Российской Федерации Анатолия Уфимкина, день рождения которого отмечается в марте, очень символично.

«Он одним из первых внедрил сотовую связь на территории Челябинской области. Сегодня связисты продолжают его дело, ежедневным трудом внося вклад в развитие связи и телекоммуникаций на территории Челябинской области. Их круглосуточный труд способствует тому, что жители нашего региона могут удаленно общаться друг с другом и пользоваться другими преимуществами мобильного интернета и голосовой связи», - сказал Игорь Фетисов.

В апреле 2021-го года минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН. Всего до 2030-го года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24-х тысячах населенных пунктов страны.

Как отмечают в пресс-службе компании «Ростелеком», базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Вышки используют в том числе диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц — это обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных.

В рамках реализации федеральных проектов, среди которых - «Устранение цифрового неравенства» и «Национальная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», компания «Ростелеком» подключила к сети более 12-ти тысяч социально значимых объектов, а длина построенных в 2021-м году линий связи превысила длину экватора.