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Новый инфекционный центр под Челябинском заполнили уже на треть

Новый инфекционный центр ОКБ №3 в Малой Сосновке под Челябинском, принявший первых пациентов 13 ноября 2020 года, за три дня работы заполнен на треть от плановой мощности.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге 16 ноября.

«В новом областном инфекционном центре ОКБ №3 сейчас находятся 34 пациента, один человек - в реанимационном отделении, - сообщила Ирина Гехт. – Постепенно наполняем больницу, чтобы отладить все системы. Пока сбоев нет. Надеюсь, в течение недели больница более интенсивно начнет заполняться».

По словам Ирины Альфредовны, все пациентам нравятся условия лечения в новом инфекционном центре. «Людям очень нравится, довольны современными условиями. Надеюсь, что в течение ближайших двух недель больница заработает в полном объеме», отметила первый вице-губернатор.

Напомним, в штатном режиме в инфекционном центре предусмотрено 100 коек для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями: 82 койки в индивидуальных палатных боксах и 18 коек в реанимационных боксах.

В случае необходимости и в режиме повышенной готовности коечный фонд может быть увеличен до 382 коек: 328 - в палатных боксах и 54 - реанимационных. При режиме чрезвычайной ситуации можно развернуть 482 койки, в том числе 54 реанимационные.