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Весной у инфекционной «ромашки» под Челябинском откроются новые «лепестки»

Завершено строительство второй очереди Челябинского областного инфекционного центра – трех корпусов на 54 койки. Объект посетил губернатор Алексей Текслер, оценив его готовность к приему пациентов.

В новых корпусах уже устанавливают мебель. На следующей неделе начнется передача медикам новых «лепестков» Челябинской «ромашки» - так называют инфекционную больницу, так как сверху она похожа на этот цветок. И через две недели они примут первых пациентов.

На первом этапе было построено 11 современных корпусов, разместившихся на площади 19 гектаров. Коечный фонд центра в штатном режиме составляет 100 коек, ч том числе 18 реанимационных. В режиме повышенной готовности он может быть увеличен до 382 коек. При режиме чрезвычайной ситуации - 482 койки, в том числе 54 реанимационные.

С вводом новых корпусов мощность инфекционной больницы в режиме чрезвычайной ситуации составит порядка 750 коек.

У всех палат в новых корпусах есть свой выход на улицу через предбокс. Принимать пациентов будут через эти отдельные входы. В палатах и реанимационных блоках предусмотрено подведение медицинского газа. Само здание оснащено современными системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой контроля и управления доступом.

На возведение второй очереди инфекционного центра из областного бюджета было направлено дополнительно 589 миллионов рублей.

«Мы рассчитываем вместе с запуском второй очереди нашего инфекционного центра свернуть ковидную базу областной больницы №3 на улице Островского. Это очень востребованный корпус», - поделился планами губернатор.

После возвращения его к плановой работе в этом корпусе развернут кардиологию, пульмонологию, амбулаторно-диагностический центр по онкологии.

«Основная задача, которая перед нами сегодня стоит, – это все больше возвращать медицину в плановый режим работы, решать проблемы здравоохранения, снижения смертности. Наша новая инфекционная больница в этом очень поможет», – рассказал Алексей Текслер.

Челябинский областной инфекционный центр был возведен в Малой Сосновке в рекордно короткие сроки – за 74 дня. Больница оснащена самым современным оборудованием. Первых пациентов инфекционка приняла 12 ноября 2020 года.

После завершения эпидемии коронавируса каждый корпус больницы может автономно специализироваться для лечения одной инфекции или иного заболевания. В частности, дополнительные койки можно использовать для лечения болезней кровообращения, сердечно-сосудистых заболеваний.