Новая инфекционка в Челябинске станет центром для лечения тяжелых пациентов

Новая инфекционная больница в малой Сосновке на выезде из Челябинска станет центром для лечения тяжелых пациентов со всей области.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге девятого ноября.

Напомним планируется что новая больница примет первых пациентов уже в ближайший четверг, 12 ноября. Она рассчитана на лечение 100 человек одновременно, но при необходимости может принять до 500 больных с инфекционными заболеваниями.

«Мы и сейчас забираем из районов тяжелых пациентов, если есть какие-то опасения у главных врачей», - поделилась Ирина Гехт. В минздраве каждое утро проходит аппаратное совещание, где разбирается каждый реанимационный больной, тяжелый больной, в случае необходимости он доставляется в Челябинск на наши госпитальные базы.

«Я надеюсь, что инфекционный центр станет именно таким центром для более тяжелых пациентов, поскольку сегодня имеет все возможности для оказания помощи на высоком уровне. Там есть и операционная, причем с передвижным компьютерным томографом. Он был установлен в субботу там, именно в операционной. Поэтому там сегодня есть все условия для помощи пациентам и в критических, и в тяжелых состояниях», - подчеркнула первый заместитель губернатора.

После ввода новой инфекционной больницы планируется часть городских больниц, перепрофилированных под госпитальные базы, вернуть к оказанию плановой медицинской помощи.

Так, к плановому режиму работы вернется городская больница №2 Челябинска, где 31 октября произошел взрыв в отдельном помещении для хранения кислородных ёмкостей, и все пациенты в экстренном порядке были переведены на другие госпитальные базы. Сейчас в здании больницы идет ремонт. «Вы знаете, что принято решение по второй городской больнице, она уходит на плановость, она больше не возвращается в ковидную историю. То есть надеемся, что и другие больницы постепенно с вводом инфекционного центра вернутся к плановому оказанию помощи жителям Челябинска», - отметила Ирина Гехт.

Все решения по возвращению ковидных баз к прежнему, плановому режиму работы, будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

На сегодня ковидные госпитали развернуты на базе 28 больниц региона в 15 муниципалитетах: Челябинск (10 лечебных учреждений), Магнитогорск (четыре базы), Аша (горбольница), Верхнеуральск (районная больница), село Еткуль (районная больница), Златоуст (на базе горбольницы и роддома), Карталы (районная больница, Касли (районная больница), Копейск (горбольница №1), Кыштым (горбольница), Коркино (на базе городского роддома), Миасс (горбольница), Сатка (районная больница), Чебаркуль (областная больница), Южноуральск (горбольница). На этих базах – шесть тысяч 827 коек.

По состоянию на девятое ноября на госпитальных базах области получает лечение пять тысяч 452 человека, неделю назад – четыре тысячи 722 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (прирост за неделею – 730). Число госпитализированных южноуральцев с коронавирусом продолжает расти.