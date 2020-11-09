ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Новая инфекционка в Челябинске станет центром для лечения тяжелых пациентов

Общество
Сегодня, 21:49
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Новая инфекционная больница в малой Сосновке на выезде из Челябинска станет центром для лечения тяжелых пациентов со всей области.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге девятого ноября.

Напомним планируется что новая больница примет первых пациентов уже в ближайший четверг, 12 ноября. Она рассчитана на лечение 100 человек одновременно, но при необходимости может принять до 500 больных с инфекционными заболеваниями.

«Мы и сейчас забираем из районов тяжелых пациентов, если есть какие-то опасения у главных врачей», - поделилась Ирина Гехт. В минздраве каждое утро проходит аппаратное совещание, где разбирается каждый реанимационный больной, тяжелый больной, в случае необходимости он доставляется в Челябинск на наши госпитальные базы.

«Я надеюсь, что инфекционный центр станет именно таким центром для более тяжелых пациентов, поскольку сегодня имеет все возможности для оказания помощи на высоком уровне. Там есть и операционная, причем с передвижным компьютерным томографом. Он был установлен в субботу там, именно в операционной. Поэтому там сегодня есть все условия для помощи пациентам и в критических, и в тяжелых состояниях», - подчеркнула первый заместитель губернатора.

После ввода новой инфекционной больницы планируется часть городских больниц, перепрофилированных под госпитальные базы, вернуть к оказанию плановой медицинской помощи.

Так, к плановому режиму работы вернется городская больница №2 Челябинска, где 31 октября произошел взрыв в отдельном помещении для хранения кислородных ёмкостей, и все пациенты в экстренном порядке были переведены на другие госпитальные базы. Сейчас в здании больницы идет ремонт. «Вы знаете, что принято решение по второй городской больнице, она уходит на плановость, она больше не возвращается в ковидную историю. То есть надеемся, что и другие больницы постепенно с вводом инфекционного центра вернутся к плановому оказанию помощи жителям Челябинска», - отметила Ирина Гехт.

Все решения по возвращению ковидных баз к прежнему, плановому режиму работы, будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

На сегодня ковидные госпитали развернуты на базе 28 больниц региона в 15 муниципалитетах: Челябинск (10 лечебных учреждений), Магнитогорск (четыре базы), Аша (горбольница), Верхнеуральск (районная больница), село Еткуль (районная больница), Златоуст (на базе горбольницы и роддома), Карталы (районная больница, Касли (районная больница), Копейск (горбольница №1), Кыштым (горбольница), Коркино (на базе городского роддома), Миасс (горбольница), Сатка (районная больница), Чебаркуль (областная больница), Южноуральск (горбольница). На этих базах – шесть тысяч 827 коек.

По состоянию на девятое ноября на госпитальных базах области получает лечение пять тысяч 452 человека, неделю назад – четыре тысячи 722 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (прирост за неделею – 730). Число госпитализированных южноуральцев с коронавирусом продолжает расти.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 20:22
В Челябинской области за прошлую неделю сократилось число вирусных пневмоний
Общество
Сегодня, 16:35
В Челябинске из-за нарушения масочного режима закрыты еще три магазина и парикмахерская
Общество
Сегодня, 16:20
Минздрав и волонтёры устроили субботник в новой инфекционной больнице Челябинска
Общество
Сегодня, 13:05
За сутки зарегистрирована смерть шести пациентов с ковидом
Сегодня, 16:20
Минздрав и волонтёры устроили субботник в новой инфекционной больнице Челябинска
Сегодня, 15:56
Больше всего жителей Челябинска волнуют проблемы транспортной инфраструктуры
Сегодня, 15:37
Мякуш: Без победы на идеологическом фронте не было бы побед на полях сражений и в тылу
Сегодня, 14:52
Южноуральские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей
Сегодня, 13:56
В зоопарке Челябинска создается «Птичий город»
Сегодня, 13:37
В Челябинске готовы к вводу в эксплуатацию три детских сада, два еще строятся
Сегодня, 13:05
За сутки зарегистрирована смерть шести пациентов с ковидом
Сегодня, 12:21
В Сосновском районе сегодня открылась новая начальная школа
Сегодня, 12:19
В челябинском парке имени Терешковой начался монтаж ледовых дорожек
Сегодня, 12:03
Из-за несоблюдения масочного режима в Челябинске продолжают закрывать магазины
Общество
Сегодня, 10:18
Школьников Челябинской области не планируют переводить на дистант
Общество
Сегодня, 17:17
Челябинцы в соцсети обсуждают проблему парковки автомобилей в городском бору
Новости
Сегодня, 21:21
Есть мнение
Президент ЕЕК Вячеслав Кантор о безопасной толерантности
Сегодня, 17:01
Происшествия
В Катав-Ивановске будут судить южноуральцев за попытку кражи нефтепродуктов и другие разбойные нападения
Сегодня, 17:00
Общество
В Челябинске водители маршрута №86 устроили забастовку
Сегодня, 16:35
Общество
В Челябинске из-за нарушения масочного режима закрыты еще три магазина и парикмахерская
Сегодня, 15:57
Происшествия
Челябинска обменяла свою пенсию на билеты «Банка приколов»
Материалы рубрики
Сегодня, 17:00
Общество
В Челябинске водители маршрута №86 устроили забастовку
Сегодня, 16:35
Общество
В Челябинске из-за нарушения масочного режима закрыты еще три магазина и парикмахерская
Сегодня, 15:56
Общество
Больше всего жителей Челябинска волнуют проблемы транспортной инфраструктуры
Сегодня, 14:52
Общество
Южноуральские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей
Сегодня, 13:37
Общество
В Челябинске готовы к вводу в эксплуатацию три детских сада, два еще строятся
Теги
Инфекционная больница
Ирина Гехт
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика