08.05.2021
В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта
07.05.2021
За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров в Челябинской области
07.05.2021
В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
07.05.2021
В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
07.05.2021
Будем помнить всегда: челябинская школа увековечила память своего бывшего ученика
07.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое мая (добавляется)
До Челябинской инфекционной «ромашки» доставят на новых условиях
10.07.2020
В Челябинской области из-за жары на трое суток ограничат движение по региональным и местным дорогам
10.07.2020
В Челябинской области из-за жары приостанавливают дорожные работы
09.04.2020
В рамках нацпроекта в Челябинской области за год отремонтируют 122 километра дорог
02.03.2020
Создано новое областное учреждение по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021