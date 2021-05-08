До Челябинской инфекционной «ромашки» доставят на новых условиях

В Челябинске межмуниципальный автобусный маршрут до областного инфекционного центра начал работать по регулируемому тарифу.

Как сообщает миндортранс региона, маршрут автобуса № 203 «Автостанция Южная (Челябинск) - Областной инфекционный центр» перешел на новые условия работы.

Перевозки по маршруту будет осуществлять ООО «Автотранс+», который был выбран в ходе проведения конкурсных процедур.

«Перевозка пассажиров на этом социально-значимом маршруте осуществляется автобусами среднего класса вместимости, работающими на газомоторном топливе», - сообщили в министерстве.

Пассажиры смогут расплатиться за проезд не только наличными средствами, но и по безналичному расчету (банковской картой, телефоном).

На маршруте предусмотрено восемь остановок: улица Рылеева, Торговый Комплекс «Кольцо», поселок Мебельный, Энергетический колледж, поселок АМЗ, АМЗ, Нефтебаза, поворот на Федоровку.

Утвержденным расписанием ежедневно предусмотрено по шесть рейсов в прямом и обратном направлении. Первый автобус отправляется из Челябинска в семь часов, завершающий – в 18 часов и в 19 часов. В обратном направлении – в семь часов 30 минут и в 18 часов 30 минут первый и последний соответственно.

Напомним, в ноябре 2020 года (момента открытия областной инфекционной больницы) действовал межмуниципальный маршрут №201к, который следовал от автостанции «Южная» до конечной остановки Индустриальный парк «Малая Сосновка» (одна из остановок - областной инфекционный центр). Перевозки осуществлял также ООО «Автотранс + ».