Последствия подтопления в инфекционной больнице Челябинска оперативно устранены

Подтопление в новом инфекционном центре ОКБ №3 в Малой Сосновке под Челябинском, произошедшее из-за технических сбоев, устранено. Больница продолжает работать в обычном режиме. Это происшествие не повлияло на оказание медицинской помощи пациентам инфекционной больницы.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Ирина Гехт, последствия коммунальной аварии устраняли представители застройщика.

К настоящему моменту течь и ее последствия устранены, заверяют специалисты, устранявшие коммунальную аварию в больнице (не некоторым данным это был обычный засор).

«Ущерба для здания нет, была затронута минимальная площадь в нескольких помещениях», - отметили в пресс-службе минздрава региона.

В ведомстве подчеркивают, что ввод в эксплуатацию новых построек и апробация, безусловно, могут давать небольшие технические сбои. В данном случае было все оперативно устранено.

В министерстве также отмечают, понимая вероятность возникновения различных моментов в только что введенных зданиях, в новую больницу госпитализировали пациентов постепенно. «Здание новое, ранее не эксплуатировалось, и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно», - пояснили в минздраве.

Напомним, больница была введена в эксплуатацию 12 ноября 2020 года. В первый день работы новый инфекционный центр в Малой Сосновке под Челябинском принял первых 11 пациентов. К 16 ноября в больнице на лечении находилось уже 34 человека, к 20 ноября – 109 пациентов.

В период устранения коммунальной аварии сбоев в процессе лечения пациентов не произошло. Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, все госпитализированные получают необходимую медпомощь.

«Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, на процессах оказания медицинской помощи пациентам это не отразилось», - заверили в минздраве.