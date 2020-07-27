ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Новая инфекционная больница в Челябинске будет сдана к зиме 2020 года

Общество
Сегодня, 15:08
Автор: 
Любовь Юрина

Новая региональная инфекционная больница в Челябинске будет сдана в рекордно короткие сроки – к зиме 2020 года.

Соответствующую задачу поставил губернатор Алексей Текслер.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook первый заместитель губернатора Ирина Гехт, которая возглавила рабочую группу по строительству нового инфекционного госпиталя.

В настоящий момент в Челябинске действует инфекционная больница на базе восьмой городской больницы. Она была построена более 40 лет назад. «Она первой начала прием пациентов с ковидом в Челябинске и остается одной из самых крупных госпитальных баз для лечения больных», - уточнила Ирина Гехт.

Пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 показала насущную необходимость нового современного инфекционного лечебного учреждения.

На первом совещании обсудили реализованные проекты инфекционных больниц ц других регионах страны. «С одной стороны, важно, чтобы наша новая клиника была современной и удобной для взрослых и детей. С другой стороны, объект должен быть быстровозводимым, но надежным и качественным», - обозначила приоритеты Ирина Гехт.

Ранее Алексей Текслер рассказал, новая областная инфекционная больница будет оснащена новейшей медицинской техникой.

Лечебное учреждение будет рассчитано на прием порядка 450 человек с инфекционными заболеваниями. В ней будут получать всю необходимую медицинскую помощь как взрослые, так и дети.

На территории больницы разместятся более десяти узкопрофильных отделений, лабораторная служба, рентгеновская и эндоскопическая диагностика.

Место под строительство инфекционной больницы пока окончательно не определено.

Министерство здравоохранения региона разрабатывает медико-техническое задание, которое необходимо для подготовки проекта инфекционного центра, для дальнейшей передачи Минстрою Челябинской области. «Идёт работа по поиску потенциального земельного участка под строительство нового медицинского центра. Ожидаем решения о выделении финансирования. Подрядчик не определен», - уточнили в минстрое региона.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 15:46
Алексей Текслер ушел в отпуск, но ситуацию в регионе продолжит контролировать
Общество
Сегодня, 14:37
Общественники рассказали о жизни косолапого Малыша и исполнении поручений Алексея Текслера
Экономика
Сегодня, 13:05
Муниципалитеты Челябинской области поощрили за возврат долгов
Среда обитания
Сегодня, 12:24
Нужна помощь губернатора
Общественники заявили об экологической угрозе со стороны копейского полигона "Южный"
Сегодня, 13:51
Более 270 семей из Коркино, Челябинска и Копейска получили в июле ключи от новых квартир
Сегодня, 13:21
За сутки умер один пациент с коронавирусом из Златоуста
Сегодня, 11:50
За сутки в Челябинской области подтверждено 128 случаев коронавируса
Сегодня, 11:16
Победитель акции «Большие Гастролли» отправится в Дубай
Сегодня, 10:36
Жители Тракторозаводского района Челябинска просят власть о помощи в создании спортзала
Вчера, 12:12
За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска
Вчера, 11:46
За сутки в Челябинской области подтверждено 135 случаев коронавируса
Вчера, 11:28
Полиция Челябинска наведалась в «наливайки»
25.07.20 11:54
За пятницу умерло 5 пациентов с коронавирусом из Челябинска и Верхнеуральска
25.07.20 11:52
В Челябинске восстановлено электроснабжение в отключенных домах, ведется подключение водоснабжения
Среда обитания
Сегодня, 12:24
Нужна помощь губернатора
Общественники заявили об экологической угрозе со стороны копейского полигона "Южный"
Общество
Сегодня, 14:37
Общественники рассказали о жизни косолапого Малыша и исполнении поручений Алексея Текслера
Новости
Сегодня, 16:01
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля
Сегодня, 15:56
Общество
Детская библиотека Златоуста получит федеральный грант на модернизацию
Сегодня, 15:50
Происшествия
Водитель Лексуса рассказал, как сбил насмерть пешехода в Челябинске
Сегодня, 15:47
Происшествия
Житель Казахстана подозревается в даче крупной взятки сотруднику Челябинской таможни
Сегодня, 15:46
Общество
Алексей Текслер ушел в отпуск, но ситуацию в регионе продолжит контролировать
Материалы рубрики
Сегодня, 16:01
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля
Сегодня, 15:56
Общество
Детская библиотека Златоуста получит федеральный грант на модернизацию
Сегодня, 15:46
Общество
Алексей Текслер ушел в отпуск, но ситуацию в регионе продолжит контролировать
Вчера, 12:12
Общество
За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска
25.07.20 11:54
Общество
За пятницу умерло 5 пациентов с коронавирусом из Челябинска и Верхнеуральска
Теги
Алексей Текслер
Ирина Гехт
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика