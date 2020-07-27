Новая инфекционная больница в Челябинске будет сдана к зиме 2020 года

Новая региональная инфекционная больница в Челябинске будет сдана в рекордно короткие сроки – к зиме 2020 года.

Соответствующую задачу поставил губернатор Алексей Текслер.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook первый заместитель губернатора Ирина Гехт, которая возглавила рабочую группу по строительству нового инфекционного госпиталя.

В настоящий момент в Челябинске действует инфекционная больница на базе восьмой городской больницы. Она была построена более 40 лет назад. «Она первой начала прием пациентов с ковидом в Челябинске и остается одной из самых крупных госпитальных баз для лечения больных», - уточнила Ирина Гехт.

Пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 показала насущную необходимость нового современного инфекционного лечебного учреждения.

На первом совещании обсудили реализованные проекты инфекционных больниц ц других регионах страны. «С одной стороны, важно, чтобы наша новая клиника была современной и удобной для взрослых и детей. С другой стороны, объект должен быть быстровозводимым, но надежным и качественным», - обозначила приоритеты Ирина Гехт.

Ранее Алексей Текслер рассказал, новая областная инфекционная больница будет оснащена новейшей медицинской техникой.

Лечебное учреждение будет рассчитано на прием порядка 450 человек с инфекционными заболеваниями. В ней будут получать всю необходимую медицинскую помощь как взрослые, так и дети.

На территории больницы разместятся более десяти узкопрофильных отделений, лабораторная служба, рентгеновская и эндоскопическая диагностика.

Место под строительство инфекционной больницы пока окончательно не определено.

Министерство здравоохранения региона разрабатывает медико-техническое задание, которое необходимо для подготовки проекта инфекционного центра, для дальнейшей передачи Минстрою Челябинской области. «Идёт работа по поиску потенциального земельного участка под строительство нового медицинского центра. Ожидаем решения о выделении финансирования. Подрядчик не определен», - уточнили в минстрое региона.