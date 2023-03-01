01.03.2023
Компании СКБ Контур показали технохаб Сбербанка в Екатеринбурге
01.03.2023
Новое назначение прокурора в Карталинском районе
01.03.2023
Жительницы Челябинской области собрали для женщин Донбасса машину красоты
01.03.2023
Более 280 километров пути будет отремонтировано на ЮУЖД в 2023 году
01.03.2023
Президент отметил вклад челябинских врачей в борьбу с коронавирусом
01.03.2023
Бывший глава Ашинского района Виктор Чистяков останется в СИЗО
Новое назначение прокурора в Карталинском районе
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023