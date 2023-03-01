Новое назначение прокурора в Карталинском районе

Прокурор Челябинской области Карен Габриелян представил коллективу Карталинской городской прокуратуры и руководителям органов власти вновь назначенного городского прокурора - старшего советника юстиции Евгения Разумного.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, Евгений Разумный служит в органах прокуратуры более 18 лет, работал следователем, помощником прокурора Правобережного района Магнитогорска, заместителем прокурора Ленинского района Магнитогорска, с 2018 года занимал должность Ашинского городского прокурора.