Новогодняя акция: «Пятёрочка» исполняет мечты

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией PepsiCo уже в третий раз запускает новогоднюю акцию «Исполняем мечты!», в рамках которой подарит победителям квартиру в Москве, автомобили, смартфоны и другие ценные призы.

В акции могут принять участие все гости, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Чтобы стать обладателем новогодних подарков от торговой сети, необходимо обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете или мобильном приложении «Пятёрочки».

До 11 января включительно за каждую покупку на сумму от 555 рублей с применением своей действующей «Выручай-карты» гости будут накапливать «шансы» на выигрыш. Кроме того, за единовременную покупку двух товаров партнёра акции PepsiCo - брендов Lay’s, Pepsi, Adrenaline Rush, 7UP или Mirinda– гостю будет начисляться дополнительный «шанс». Чем больше покупок – тем больше «шансов».

Также еженедельно в период действия акции будет проводиться розыгрыш сертификатов интернет-магазина OZON и начисление 5000 баллов на «Выручай-карту». Количество накопленных «шансов» можно отслеживать на сайте 2021.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка».

«Новый год – один из самых любимых праздников миллионов россиян, время, когда и взрослые, и дети загадывают желания и мечтают, что они обязательно исполнятся. Уже третий год подряд мы проводим акцию «Исполняем мечты!». Мы позаботились о вкусных, свежих и разнообразных продуктах к праздничному столу и хотим сделать предновогодние хлопоты ещё приятнее, зарядив всех чудесным новогодним настроением и верой в исполнение мечты», - отмечает директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

Розыгрыш главных призов состоится 22 января 2021 года.