Новогодняя иллюминация в Челябинске должна приятно удивить горожан

Челябинск начал подготовку к Новому году. О том, чем удивит горожан и гостей мегаполиса праздничная иллюминация в этом году, рассказал заместитель главы южноуральской столицы по городской среде Александр Егоров.

По его словам, к настоящему моменты определены точные места размещения элементов обновленной концепции новогодней иллюминации в районах Челябинска.

«В концепцию вошли интерактивные качели, световые фигурные скамьи, уличные торшеры, подсветка пешеходных дорожек, гирлянды и другие элементы. Подготовлены технические характеристики по иллюминации», - рассказал Александр Егоров.

Он отметил, что в ближайшие недели районные администрации начнут разыгрывать контракты, чтобы украсить город заранее.