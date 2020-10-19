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Новогодняя иллюминация в Челябинске должна приятно удивить горожан

Общество
Сегодня, 13:56
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Автор: 
Евгения Александрова

Челябинск начал подготовку к Новому году. О том, чем удивит горожан и гостей мегаполиса праздничная иллюминация в этом году, рассказал заместитель главы южноуральской столицы по городской среде Александр Егоров.

По его словам, к настоящему моменты определены точные места размещения элементов обновленной концепции новогодней иллюминации в районах Челябинска.

«В концепцию вошли интерактивные качели, световые фигурные скамьи, уличные торшеры, подсветка пешеходных дорожек, гирлянды и другие элементы. Подготовлены технические характеристики по иллюминации», - рассказал Александр Егоров.

Он отметил, что в ближайшие недели районные администрации начнут разыгрывать контракты, чтобы украсить город заранее.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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