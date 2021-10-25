Новогодняя иллюминация в Челябинске появится первого декабря

Челябинск превратится в новогоднюю столицу Челябинской области уже первого декабря. Этот срок озвучила глава города Наталья Котова сегодня, 25 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации. Градоначальница поручила главам провести ревизию имеющихся у них архитектурных форм иллюминации.

Главы районов отчитались, что уже занимаются этим вопросом и заключают контракты с подрядчиками на установление новогодних украшений на своих территориях.

К первому декабря Челябинск должен уже стать новогодним городом.