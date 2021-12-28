Новогодняя помощь нуждающимся Челябинской области

Благотворительный фонд РМК и Челябинский Фонд продовольствия «Русь» подготовили новогодние наборы для нуждающихся семей Челябинской области

Новый год – время чудес. И дети, и взрослые с нетерпением ждут праздника и верят, что все мечты исполнятся. И в это доброе время никто не должен переживать о том, что нечего накрыть на стол и нечем угостить детей.

Как сообщает департамент телевидения и радиовещания РМК, чтобы поддержать малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, пожилых людей, а также всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, Благотворительный фонд РМК и Челябинский Фонд продовольствия «Русь» собрали три тысячи праздничных продуктовых наборов. Добровольцы Волонтёрского центра РМК развезут их к празднику по территориям присутствия Русской медной компании: Кыштым, Карабаш, Варна, Карталинский район, Нагайбакский район, Коркино и Сосновский, Фершампенуаз, а также Верхний Уфалей.

С 2012-го года фонд «Русь» помогает социально незащищенным слоям населения и входит в число крупнейших благотворительных фондов страны. Это негосударственная благотворительная организация, которая работает благодаря товарным и денежным пожертвованиям от людей и компаний. Каждый месяц с помощью региональных отделений Фонда бесплатные продукты и товары первой необходимости получают тысячи нуждающихся по всей стране.

Благотворительный фонд РМК c 2005 года помогает онкобольным детям, детям с проблемами слуха и благотворительной столовой. В период пандемии деятельность Фонда расширилась: продуктовая помощь начала поступать тем, кто потерял работу, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и пожилым. За два года более 200 тысяч человек получили продуктовые наборы.

«Два года назад мы начали оказывать поддержку продуктовыми наборами малоимущим семьям, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами в Свердловской области. В этом году принято решение помочь нуждающимся в территориях присутствия Русской медной компании. Для нас это ещё одна возможность поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Трудности испытывают многие, поэтому нам кажется, что такой хороший продуктовый набор станет замечательным подспорьем в подготовке к праздникам», - рассказала Руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

ФОТО: Татьяна Кожевникова