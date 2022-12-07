07.12.2022
Новую дорогу по Братьев Кашириных в Челябинске спроектируют за 12,8 миллиона рублей
07.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое декабря (18+)
07.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен еще на неделю
07.12.2022
Челябинское предприятие заплатило сто тысяч рублей за сброс снега в Миасс
07.12.2022
В Челябинске выздоровевший пациент наркологии обокрал водителя скорой
07.12.2022
«Ростелеком» объявил о старте XII конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Новую дорогу по Братьев Кашириных в Челябинске спроектируют за 12,8 миллиона рублей
Речь об участке между Академика Королева и Лыжных Батальонов
18.02.2022
В Челябинске в 2022 году начнут строить новый участок Молдавской
16.09.2021
Наталья Котова проинспектировала ход строительства дороги по улице Наркома Малышева
21.08.2021
Владимир Путин выполнил просьбу Алексея Текслера
18.08.2021
Подрядчик ускорился и уже заканчивает строить в Челябинске улицу Конструктора Духова
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022