Новую дорогу по Братьев Кашириных в Челябинске спроектируют за 12,8 миллиона рублей

В Челябинске новую дорогу по улице Братьев Кашириных в Центральном районе, на участке между Академика Королева и Лыжных Батальонов, спроектируют за 12 миллионов 777 тысяч рублей.

До такой суммы начальную (максимальную) цену контракта в 18 миллионов 862 тысячи рублей сбил победитель электронного аукциона, на который в общей сложности поступило шесть заявок.

Победителю предстоит выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги по улице Братьев Кашириных от Академика Королева (включая перекресток) до Лыжных Батальонов (включая перекресток)».

В техзадании отмечается, что основанием для проектирования дороги является распоряжение администрации Челябинска от 20 января прошлого года, что строительство данной автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии со схемой развития улично-дорожной сети Челябинска, с обеспечением условий безопасности движения транспорта и пешеходов (эти моменты разработчик проектной документации обязательно должен учесть).

Дорога по Братьев Кашириных от Академика Королева до Лыжных Батальонов будет представлять собой магистральную улицу общегородского значения третьего класса с шириной пешеходной части тротуара не менее трех метров, с шириной велодорожек – не менее двух метров. Число полос движение предстоит определить проектировщику.

Кроме того, разработчику документации нужно будет предусмотреть разделение транспортных потоков по направлениям разделительной полосой.

«Тип дорожной одежды – капитальный; вид покрытия: проезжая часть – асфальтобетон, тротуары и велодорожки – определить проектом; бортовой камень - определить проектом», - отмечается в техзадании.

Новый участок дороги по Братьев Кашириных должен быть спроектирован таким образом, чтобы получилось придать улице единый архитектурный облик, - с применением современных инновационных элементов благоустройства, обустройства.

Кроме тротуара и велодорожек, победителю аукциона необходимо будет спроектировать наружное освещение, дождевую канализацию, элементы озеленения.

Заказчик разработки проектной документации – комитет дорожного хозяйства Челябинска. Исполнитель (ООО «Группа компаний «Пирс», Ростов-на-Дону) должен будет закончить все изыскания до 29 марта 2024 года.