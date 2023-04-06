Новые автомобили для «Службы здоровья» Челябинской области

В районную больницу села Миасское (Челябинская область) в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» поступили четыре брендированных автомобиля «Службы здоровья».

Новые машины заменили старенькие «Нивы». Стоимость одного такого автомобиля составляет более 700 тысяч рублей.

Как сообщили в министерстве здравоохраннения Челябинской области, обновление транспорта для работы амбулаторных подразделений районной больницы проведено благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена».

«Старые машины 2012 года уже нередко подводили и требовали траты ресурсов на ремонт. Новые машины пришли с кондиционерами, что обеспечит комфорт для медицинских работников. Конечно, работники с искренней благодарностью ожидают новые машины, которые сделают комфортней их работу», - отметил главный врач районной больницы села Миасское Андрей Филатов, .

Белые «Лады гранты» с логотипом и телефоном медучреждения скоро начнут курсировать по району. Медицинский транспорт предназначен для амбулаторий сел Миасское, Лазурный и Канашево.

Напомним, что в феврале 2023 года больницы Челябинской области уже получили 12 новых брендированных автомобилей «Лада Гранта» с надписью на борту «Служба здоровья». Шесть машин поступили в областную больницу г. Чебаркуль, три автомобиля - в горбольницу г. Карталы, два автомобиля - горбольницу №1 г. Коркино, один автомобиль в районную больницу п. Увельский.