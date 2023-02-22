В Челябинской области 12 автомобилей «Службы здоровья» пополнили автопарк больниц

Больницы Челябинской области получили 12 новых брендированных автомобилей «Лада Гранта» с надписью на борту «Служба здоровья». Обновление автопарка проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена».

Шесть машин поступили в областную больницу г. Чебаркуль, три автомобиля - в горбольницу г. Карталы, два автомобиля - горбольницу №1 г. Коркино, один автомобиль в районную больницу п. Увельский.

Проект предполагает создание единого облика первичного звена. На поликлиниках, оборудовании и автомобилях, которые вошли в программу, появится логотип - сине-фиолетовые сердца и зеленая полоса с надписью «Служба здоровья».

Часть машин, поступившим в Чебаркуль, будет направлена во врачебные амбулатории, часть обновит город. «Темп жизни показывает, что действующий автотранспорт жизненно «необходим», - поделился Александр Локтев, главный врач Областной больницы г. Чебаркуль.

«Отличительной чертой новых автомобилей является комфорт, экономичность при эксплуатации. Также они оснащены кондиционером, что немаловажно в летнее время для комфортного перемещения сотрудников больницы при работе на выезде для посещения пациентов на дому», – рассказал Владимир Селютин, главврач горбольницы №1 г. Коркино. Лечебное учреждение ожидает получение еще трех автомобилей марки «Нива Легенд».

Новый автомобиль «Лада Гранта», поступивший в больницу Увельского района, будет направлен в центр врача общей практики п. Берёзовка. «Он заменит старую санитарную машину, отработавшую более 15 лет», – отметила Марина Лукина, главный врач районной больницы п. Увельский.

«Наша санитарная машина часто ремонтируется и вызова на дому приходится обслуживать подручным транспортом, сейчас проблем не будет, - рассказала Татьяна Фролова, врач-терапевт Центра врача общей практики п. Берёзовка. - Обслуживание пациента на дому и оказание неотложной помощи будем делать быстро. Появилась возможность проводить вакцинацию на дому, осматривать диспансерных больных дома, а также проводить обследования, делать забор материала, и сразу анализы доставлять в лабораторию районной больницы».

Всего по программе закуплено 32 автомобиля на сумму около 30 миллионов рублей. Еще 20 автомобилей поступят в медучреждения региона до конца февраля.

Напомним, 15 февраля в Челябмедтранс поступили 21 «Лада Гранта» и восемь санитарных автомобилей повышенной проходимости марки «УАЗ» вагонной компоновки (они предназначены для перевозки различных медицинских грузов на территории с плохим состоянием дорожной сети). Техника приобретена за счет средств областного бюджета. На эти цели было выделено более 26 миллионов рублей.

В 2022 году по федеральным программам было закуплено 117 автомобилей для сельских районов.