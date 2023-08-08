В 2023 году в Красноармейском районе смонтировано пять котельных, в 2022 – две и станция водоподготовки

В 2023 году в Красноармейском районе Челябинской области смонтировано пять автономных блочных-модульных котельных, в прошлом году – две. Кроме того, в 2022 году построена станция водоподготовки. Сегодня губернатор Алексей Текслер в ходе рабочего визита в муниципалитет оценил два новых объекта.

Красноармейский район одним из первых в регионе начал работу по замене неэффективных котельных. В 2022 году муниципалитет получил субсидии из регионального бюджета на приобретение семи котельных по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В прошлом году было закуплено две котельные, а 2023 году осуществлена поставка и монтаж пяти новых котельных в поселках Мирный, Октябрьский, селе Канашево и двух котельных в селе Миасском.

Губернатор познакомился с работой новой котельной в Миасском сельском поселении.

Здание котельной сооружается из сборных металлоконструкций (модулей). За апрель-май текущего года смонтированы две котельные в Миасском, по одной – в поселках Мирном и Октябрьском, в июне - в селе Канашево. «Мощность последней – 2,4 мВт рассчитана на бесперебойное теплообеспечение населения второго по величине населенного пункта Красноармейского района», - уточнил глава Красноармейского района Сергей Сергеев.

В настоящее время производится подготовка установленных котельных к запуску в отопительный период. «Такие блочно-модульные котельные могут функционировать на любом виде топлива – угле, жидком ресурсе, газе. В нашем случае все пять объектов подключим к газовой магистрали», - пояснил глава.

В ближайшие два года, 2023-2024 годах, в Челябинской области планируется завершить работы по модернизации систем теплоснабжения и ввести в эксплуатацию новые котельные в Златоусте, Юрюзани, Верхнем Уфалее взамен неэффективных.

Также Алексей Текслер также осмотрел станцию водоподготовки, строительство которой было завершено в августе 2022 года. До строительства объекта от жителей села Миасское поступали жалобы на качество водоснабжения. Станция водоподготовки была запущена в сентябре 2022 года в рамках федерального проекта «Чистая вода». Ее мощность - 1000 кубометров в сутки. «Оборудование в среднем очищает 80 кубов воды в час, обеспечивая ею 6,5 тысячи жителей. Выглядит станция современно и качественно, состав воды контролируется Роспотребнадзором», - отмечал ранее глава района Сергей Сергеев.

Возведение станции позволило довести качество до соответствующего нормам уровня. В настоящее время жалоб от жителей на воду не поступает, отметили в пресс-службе губернатора.

Напомним, новая масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры стартовала в регионах страны в этом году. Ее оператором выступает ППК «Фонд развития территорий». Как сообщили в фонде, в Челябинской области по новой программе до конца 2024 года пройдут работы на 162 объектах, из них 66 – водоснабжения, 23 – водоотведения, 73 – теплоснабжения.

В феврале 2023 года Челябинская область получила от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 283 миллиона 14,48 тысячи рублей на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Федеральные средства направлены на реконструкцию очистных сооружений в Магнитогорске и Карабаше, и на строительство отдельно стоящей котельной в поселке Энергетиков в Троицке.

Затем глава региона совершил свой фирменный «разворот» и осмотрел квартиры в недавно построенном доме в селе Миасском. В нем администрация района приобретает девять квартир для переселения граждан из аварийного жилья и 17 квартир для детей-сирот. Остальные 43 квартиры застройщик планирует выставить на продажу. Алексей Текслер поручил администрации района проработать вопрос о покупке квартир в доме для медицинского персонала, который планируется привлекать для работы в территории.