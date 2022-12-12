Новые логотип, книга и фильм о городе: Карабаш ярко завершил свой 200-летний юбилейный год

Издание «Карабаш. Медный век», новый логотип и фильм о том, как из зоны экологического бедствия Карабаш стал цветущим городом, презентовали жителям в минувшую субботу, 10 декабря, в ТРЦ «Медь».

Около года потребовалось главному редактору «Коммерсантъ-Урал» Николаю Яблонскому для создания книги о знаковых событиях и людях, которые в разные эпохи своим трудом и достижениями создавали историю Карабаша. Она, к слову, оказалась очень запутанной. Автор признался, что разобраться в населенных пунктах городского округа было непросто. К тому же на процесс написания повлияла пандемия – многие личные встречи с жителями пришлось отложить. Но вместе с тем Николаю Яблонскому удалось посетить множество архивов и библиотек – без интереснейших открытий не обошлось.

«Когда я получил предложение поработать над этой темой, про Карабаш мало хорошего слышал из-за экологических проблем этой территории. Я решил все разложить по полочкам. Оказалось, что здесь до середины прошлого века добывали золото, а не медную руду. Это дало повод для рождение будущего Карабаша. Спустя сто лет появился медеплавильный завод, который стал крупнейшим в России. У него были свои плюсы и минусы. Больше всего меня удивили преобразования, которые произошли за последние семь лет. Удалось депрессивную территорию превратить в хороший современный город, где можно жить, работать, отдыхать. Теперь я всем коллегам рекомендую посетить прекрасный Карабаш!» – сказал главный редактор книги и газеты «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский.

На презентацию нового издания пригласили краеведов и жителей, принимавших участие в сборе исторических материалов. Все они представители разных профессий – врачи, учителя, библиотекари, заводчане…

«Здание первой больницы Карабаша, действующей при заводе, было деревянным. Пациентов доставляли на повозках, запряженных лошадьми. Современную больницу построили в 1950-е годы на улице Гагарина. Здесь трудились и трудятся по сей день замечательные специалисты, имена которых как раз отражены в новой книге. Кризисные времена больница прожила вместе со всем городом. Тогда мы почувствовали отток специалистов и материальные трудности. Сейчас ситуация меняется к лучшему. Приезжают новые врачи, которые получают социальные гарантии, обновляется медицинское и диагностическое оборудование», – поделилась мнением педиатр городской карабашской больницы, финалист народной премии Ольга Савельева

Изменения замечает и молодежь. Студент Семен Бармин сейчас учится на электрометаллурга в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске, но в будущем планирует вернуться в Карабаш. Здесь на заводе его уже ждут старшие товарищи и дядя, который часто говорит племяннику: «Выпускайся, возвращайся и будем с тобой в одну смену работать!» Сам Семен замечает – эмоциональный фон горожан повышается, ведь все чаще он видит улыбки на их лицах.

После обсуждения книги местные жители увидели фильм о пути в 200 лет от золотовиков до одного из крупнейших в советское время медеплавильных предприятий. Однако речь в нем идет не только о городе-заводе. В кадре появляются красивейшие горы, чистейшие озера и зеленые леса, которые окружают Карабаш.

«Мы увидели, какие разительные изменения произошли в городе, вспомнили, с чего все начиналось, как создавался город, тяжелый период – 90-е и 2000-е годы. Конечно, вся тяжесть города связана с экологической безопасностью, с тем, что территория вокруг градообразующего завода была нарушена. Но самое главное, что мы видим сейчас в результате деятельности РМК, природоохранных проектов, – территория восстанавливается. Горы уже покрыты зеленой растительностью, построено много социальных объектов, жизнь начинает возрождаться, люди рады и гордятся своим городом, предприятием», – отметила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталья Гончар.

В этот же день карабашцев ждал еще один сюрприз. В юбилейный 200-летний год у города появился новый логотип. В него заложено сразу несколько важных образов: силуэт горы, теплый цвет меди, направленное движение вверх – символ постоянного совершенствования города. По словам дизайнера Анны Симоновой, логотип сложен из лучей, где каждый выступает как устремленный вектор развития на новые достижения и победы.

Торжественное мероприятие завершилось выступлением кавер-группы и дружеским чаепитием. Главным угощением стал самый большой в истории города торт с новым логотипом.

«Карабаш – динамично развивающийся город. Хочу приложить максимум усилий, чтобы и в дальнейшем мы строили новые объекты и дороги, продолжали переселять горожан из ветхоаварийного жилья. Уже в этом году мы планируем открыть бассейн, а в следующем – очистные сооружения, водозавод «Серебры». У нас много и других масштабных планов. Вспомнили, что Карабаш раньше называли черной точкой планеты. Так вот сегодня многие говорили, как все реабилитировалось. Теперь это зеленый город!» – подытожил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.