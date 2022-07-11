Новые общественные пространства Челябинска готовы наполовину

Готовность девяти общественных пространств, благоустраиваемых в Челябинске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», составляет 50 процентов.

О ходе благоустройства территорий на аппаратном совещании в понедельник, 11-го июля, рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, на одной территории – в Металлургическом районе – все работы уже завершены. Готовность объекта составляет сто процентов.

Три общественных пространства – в Металлургическом, Советском и Курчатовском районах – имеют высокую степень готовности.

«По вашему поручению контролируем наличие аншлагов с паспортами объектов на всех территориях благоустройства», - доложил Александр Астахов главе Челябинска Наталье Котовой.

Готовность 63-х дворов в южноуральской столице, также вошедших в федеральный проект, составляет 55 процентов, при этом благоустройство 12-ти дворовых территорий полностью завершено.

Напомним, общественные пространства, которые благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» в текущем году, жители Челябинска выбрали еще прошлой зимой, приняв участие в голосовании на портале «Активный житель 74».

В Центральном районе в лидерах оказалась территория, прилегающая ко дворцу спорта «Юность», в границах улиц Красной, Труда, Свердловского проспекта. За этот вариант отдан почти 81 процент голосов.

В Калининском районе челябинцы больше всего хотели видеть преображенной часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок от дома №14 по данной улице до улицы Молодогвардейцев) в границах улиц Братьев Кашириных, Северо-Крымской, местного проезда, Чайковского. За благоустройство этой территории проголосовали более 47-ми процентов опрошенных.

В Курчатовском районе горожане выбрали благоустройство Комсомольского проспекта на участке от Молодогвардейцев до Ворошилова (около 63-х процентов челябинцев отдали свои голоса за эту территорию).

В Ленинском районе в 2022-м году благоустраивают сквер перед ДК «Станкомаш», набравший около 60-ти процентов голосов.

В Металлургическом районе - территорию между домами №23 и №29 по улице Трудовой, за которую проголосовали свыше сорока процентов жителей. Кроме того, в рамках нацпроекта здесь реализуется второй этап благоустройства сквера у ДК Строителей.

В Советском районе 66 процентов опрошенных предпочли другим пространствам пешеходную зону на гостевом маршруте по улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала (эта территория будет благоустраиваться поэтапно).

В Тракторозаводском районе в 2022-м году благоустраивают территорию вблизи домов №24, 26, 28, 30, 32 по улице Бажова и реализуют третий этап благоустройства парка Дружбы.