Новые правила выезда из челябинского посёлка спровоцировали аварии

Жители челябинских посёлков - Кременкуля и Нового Кременкуля - возмутились установкой сигнальных столбиков при выезде из населённых пунктов. Теперь, чтобы развернуться в сторону Челябинска либо попасть на противоположную сторону трассы в соседний посёлок, водителям необходимо проехать три километра (в одну сторону) или пять (в другую сторону). По мнению автовладельцев, нововведение не только создаёт неудобства, но и провоцирует возникновение аварийных ситуаций.

В старый посёлок жители Нового Кременкуля отвозят детей в школу и детский сад, там же находится ближайший продуктовый магазин. После изменения схемы движения дорога до туда стала занимать гораздо больше времени.

«Отрезали посёлок от цивилизации. Сделали бы перекрёсток со светофором», - пишут южноуральцы в группе «Кременкуль» во Вконтакте.

Изменения в организации движения накануне озвучили в Министерстве дорожного строительства и транспорта Челябинской области. Новый порядок выезда в ведомстве объяснили соображениями безопасности.

«По итогам 2021 года на участке км 6+000 — 6+950 автомобильной дороги Челябинск —Харлуши — граница Аргаяшского района сформировалось место концентрации дорожно-транспортных происшествий. Только с пострадавшими на данном аварийно-опасном участке было зафиксировано 6 аварий, в которых 7 человек получили ранения. Причинами дорожно-транспортных происшествий явилось непредоставление водителями преимущественного права проезда», - объяснили в министерстве.

По логике авторов идеи, новая схема движения «исключает конфликт между транспортом, двигающемся в пересекающихся направлениях». Однако за три дня с момента установки сигнальных столбиков произошло уже три аварии.

ДТП возникают из-за того, что многие водители не доезжают до нового разрешённого места разворота, а начинают опасный манёвр сразу после того, как заканчиваются сигнальные столбики. По сути машины вылетают на «встречку» почти под прямым углом. Сделать это нужно быстро, поскольку скорость движения на трассе – свыше 80 км/час.

«Они [водители – прим.ред.] выезжают на полосу встречного движения, чтобы создать небольшую «дугу», взять радиус и попасть в свой посёлок. Из-за подобных манёвров скапливаются машины, время разворота увеличивается, и конечно же, остаётся вопрос о безопасности подобного движения», - рассказывает житель Кременкуля и автор видеообращения Антон Дейнеко.

Также автолюбители задаются вопросом уборки снега: как будут убирать снежные кучи на островке безопасности, который со всех сторон ограничен столбиками? Даже мелкая дорожная техника в этой ситуации бесполезна. По мнению граждан, очевидно, что зимой сугробы на изолированном столбиками участке будут расти и ограничивать водителям обзор.

Стоит отметить, что в сообщении Миндортранса указывается возможность разворота через один километр по автодороге, ведущей к посёлку Кременкуль. По факту же до знака «разворот» оказывается все три километра. Аналогичная схема организации движения вводится также при выезде из другого элитного посёлка Экодом.