Для жителей челябинских посёлков Экодом и Новый Кременкуль изменили схему выезда

В Челябинской области изменилась схема организации дорожного движения при выезде из посёлков Экодом и Новый Кременкуль. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в пресс-службе Министерства дорожного строительства и транспорта региона. Причиной стала высокая аварийность на данном участке.

«По итогам 2021 года на участке км 6+000 — 6+950 автомобильной дороги Челябинск —Харлуши — граница Аргаяшского района сформировалось место концентрации дорожно-транспортных происшествий. Только с пострадавшими на данном аварийно-опасном участке было зафиксировано 6 аварий, в которых 7 человек получили ранения. Причинами дорожно-транспортных происшествий явилось непредоставление водителями преимущественного права проезда», - объяснили в министерстве.

Теперь при выезде из Нового Кременкуля и Экодома разворот на Челябинск можно будет осуществить только через один километр по автодороге подъезд к посёлку Кременкуль, либо на транспортной развязке (пересечение с автомобильной дорогой обход города Челябинска, где пересечение осуществляется в разных уровнях).

Для этого переходно-скоростную полосу обозначили сигнальными столбиками, на проезжую часть нанесли соответствующую разметку и установили дорожные знаки.

Водителям, двигающимся со стороны Челябинска, также придётся поворачивать на Кременкуль в новом месте поворота.