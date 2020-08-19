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Новым прокурором Красноармейского района стал сын экс-начальника следственного управления СКР

Общество
Сегодня, 14:14
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Автор: 
Инна Шемаева

Генеральный прокурор Российской Федерации назначил на должность прокурора Красноармейского района советника юстиции Ивана Чеурина Ивана. Новый глава районного ведомства является сыном бывшего начальника следственного управления СКР по Челябинской области Павла Чеурина, который сейчас трудится в администрации Челябинска руководителем руководителя контрольно-ревизионного управления.

О новом назначении сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Иван Чеурин назначен на должность прокурора Красноармейского района сроком на пять лет.

Иван Чеурин проходит службу в органах прокуратуры Челябинской области более 11 лет. Он был следователем следственного отдела по Советскому району Челябинска следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Челябинской области, помощником и старшим помощником прокурора Советского района Челябинска, помощником прокурора города, прокурором и старшим прокурором отдела в управлении по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры области, а также заместителем прокурора Металлургического района Челябинска. 

Кроме того, генеральный прокурор Российской Федерации назначил на должность прокурора Октябрьского района Антона Поздеева. Он также проработал в прокуратуре порядка 11 лет. Был помощником, а потом и старшим помощником Катав-Ивановска. Затем его назначили заместителем прокурора.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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