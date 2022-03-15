Новый детский сад на северо-западе Челябинска перейдёт на полный рабочий день

В Челябинске новый детский сад, построенный в микрорайоне «Парковый», с 16 марта начинает работу в режиме полного дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Здание расположено по улице Бейвеля, 38.

Дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест - это 12 групп для маленьких челябинцев в возрасте с 1,5 до 7 лет.

Детский сад работает в инновационном режиме. Здесь для ребят организовали просторные группы, уютные спальни, два спортивных зала и два мультимедийных музыкальных зала с цветомузыкой и установкой для пуска мыльных пузырей. Кроме того, в учреждении имеются комнаты психологической разгрузки и сенсорики, зимний сад, изостудия и творческая мастерская ручного труда.

В холлах размещены настенные шахматы, морской бой и бизиборды, благодаря чему для детей всех возрастов создано общее игровое пространство.

Как отмечает пресс-служба мэрии, в 2022 году в «Парковом» построят ещё 3 детских сада: в 54 и 55 микрорайонах (каждый садик на 150 человек) и в 49 микрорайоне (на 290 человек).