Новый порядок доставки пенсий не отразится на южноуральских пенсионерах

С первого мая вводится новый порядок доставки пенсий на дом - единственным доставщиком пенсий и социальных выплат становится Почта России.

При этом для пенсионеров ничего не изменится, в том числе для тех, кто получал денежные средства через альтернативные организации, – они продолжат получать выплаты на дому. Почтальоны будут доставлять денежные средства в привычные им даты выплат.

Сейчас часть пенсионеров Челябинска получает выплаты через альтернативные организации. С первого мая выплаты получателям принесут сотрудники Почты России.

«Пенсионеры продолжат получать выплаты на дому. Кроме того, для тех, кто получает и другие социальные выплаты, будут созданы более комфортные условия: почтальоны доставят им все выплаты в один день. Если человека не будет дома, он сможет получить деньги на дому в другой день», - сообщили в УФСП Челябинской области.

Почта России и сейчас доставляет пенсии значительному количеству пенсионеров, у компании есть для этого все необходимые ресурсы. Почтальоны доставляют выплаты в срок даже в самых удаленных населенных пунктах. Это касается и доставки пенсий в условиях чрезвычайных ситуаций. Схему работы в таких случаях Почта России уже давно отработала в районах, подверженных стихийным бедствиям.

Кроме того, при доставке пенсии на дом работники Почты России одновременно с выдачей денег могут принимать у жителей платежи (оплата услуг ЖКХ, электроэнергии и услуг связи). Почтальоны также доставляют товары первой необходимости и продукты питания, что особенно актуально для пожилых и маломобильных людей.