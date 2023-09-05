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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Южноуральские пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека

Пенсионеры Челябинской области получат единовременные выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается первого октября.

По решению губернатора единовременная выплата ко Дню пожилого человека в регионе выплачивается ежегодно, начиная с 2019 года. Ее размер составляет 700 рублей.

Как сообщили в минсоцрегиона, большинство южноуральских пенсионеров получат выплату в сентябре. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после первого октября.

На получение единовременной выплаты смогут претендовать южноуральцы, которые по состоянию на первое октября 2023 года достигли возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получают пенсию (независимо от ее вида).

По прогнозам, деньги будут перечислены более 860 тысячам южноуральцев. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 605,5 миллиона рублей.

Для получения выплату не нужно никуда обращаться. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет.

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Команды Челябинской области примут участие в полуфиналах ведущих лиг КВН

01.09.2023 15:49

В поселке Роза первого сентября умерла 13-летняя девочка, ее мама парализована и находится в реанимации

01.09.2023 14:48

В Челябинской области открыли первые 10 губернаторских инженерных классов

01.09.2023 14:20

Южноуральских школьников и студентов бесплатно обучат программированию

01.09.2023 14:01

Снежинский «Космос» признали достойным включения в госреестр памятников истории и культуры РФ

01.09.2023 13:48

Депутат Паутов поздравил школьников Новосинеглазово и Фёдоровки с Днем знаний

01.09.2023 13:44

В Челябинске закроют движение троллейбусов на Свердловском проспекте – Труда

01.09.2023 13:42

Напевая, шутя и играя - в Челябинске пройдет джазовый стрит-парад

01.09.2023 13:01

Челябинские легкоатлеты пробегут 100 километров по городскому бору

01.09.2023 12:00

Челябинские спасатели подвели итоги лета

01.09.2023 11:51

ВСУ попытались испортить День знаний в ряде регионов

01.09.2023 11:45

Стихи челябинского ополченца вошли в «Книгу года»