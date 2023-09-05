Южноуральские пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека

Пенсионеры Челябинской области получат единовременные выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается первого октября.

По решению губернатора единовременная выплата ко Дню пожилого человека в регионе выплачивается ежегодно, начиная с 2019 года. Ее размер составляет 700 рублей.

Как сообщили в минсоцрегиона, большинство южноуральских пенсионеров получат выплату в сентябре. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после первого октября.

На получение единовременной выплаты смогут претендовать южноуральцы, которые по состоянию на первое октября 2023 года достигли возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получают пенсию (независимо от ее вида).

По прогнозам, деньги будут перечислены более 860 тысячам южноуральцев. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 605,5 миллиона рублей.

Для получения выплату не нужно никуда обращаться. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет.