05.09.2023
В Челябинске пройдут новые инклюзивные кинопоказы и будут созданы тактильные стикеры для незрячих
05.09.2023
На Урале собрались снайперы подразделений полиции спецназначения Росгвардии
05.09.2023
Обворожительную белорукую «гимнастку» Ангелину представил широкой публике Челябинский зоопарк
05.09.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении завотделением вуза
05.09.2023
Пропавшая в Златоусте пенсионерка нашлась живой и невредимой
05.09.2023
Депутат Боярская: «Я не согласна с системой распределения денег на наказы избирателей в Советском районе»
Южноуральские пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека
06.04.2023
Новый порядок доставки пенсий не отразится на южноуральских пенсионерах
30.12.2021
В Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными
02.09.2021
Большинство пенсионеров Челябинской области уже получили по 10 тысяч «президентских»
22.08.2021
В 2021 году пенсионерам дополнительно выплатят по 10 тысяч, военнослужащим – по 15 тысяч
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023