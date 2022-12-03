О доплате за вредность

На вопрос читателя агентства «Урал-пресс-информ» отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов.

– Доплату за вредность включили в размер моего оклада. Это законно?

– Действительно, есть работодатели, которые пытаются сэкономить на заработных платах – они заявляют работникам, что включают доплату за вредность в оклад. Но это неправомерно, такие работодатели нарушают закон.

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, должна устанавливаться в повышенном размере, она должна превышать оклад. Минимальный размер такой доплаты – 4% оклада (тарифной ставки), установленного для нормальных условий труда. Но эта доплата может быть и выше, ведь ее размеры устанавливаются работодателем с учетом мнения профсоюзной организации. Закрепляется ее размер локальными нормативными актами, коллективным либо трудовым договором (статья 147 ТК РФ).

Важно!

Знать о своем классе условий труда – это право работника. Работодатель обязан предоставить информацию о профессиональных рисках сотрудника, мерах по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов, о предоставляемых гарантиях, компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

Информация о классе работы сотрудников и конкретных доплатах за вредность должна быть прописана в локальном нормативном акте. Например, в положении об оплате труда.

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