03.12.2022
О доплате за вредность
03.12.2022
Челябинец ради интереса поджег банкомат с почти четырьмя миллионами рублей
03.12.2022
В воскресенье в Челябинске совершат Братский молебен за Отечество, народ, воинство
03.12.2022
В Челябинске и Магнитогорске регистрируют случаи превышения концентрации вредных веществ в воздухе, НМУ продолжаются
02.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
02.12.2022
Главный художник Челябинска назначен вице-президентом Союза дизайнеров России
О доплате за вредность
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022