Облачный ЦОД: интерес заказчиков к сервису растет

Компания «Ростелеком» продолжает обеспечивать передовыми цифровыми решениями крупнейших заказчиков Урала. Одной из самых популярных услуг для предприятий региона является «Виртуальный центр обработки данных» («Виртуальный ЦОД»). На облачной платформе корпоративные клиенты и государственные заказчики могут размещать информационные системы и программное обеспечение, обрабатывать массивы данных, хранить большие объемы информации, тестировать собственные приложения, сайты и другие разработки.

Сервис является простой и безопасной альтернативой собственной IT-инфраструктуре для компаний любого масштаба. Облачная платформа «Ростелеком» — одна из крупнейших в России. Она объединяет 21 центр обработки данных уровня Tier III во всех федеральных округах. На Урале услуга «Виртуальный ЦОД» развернута в собственном дата-центре в Екатеринбурге.

«В нашем портфеле имеются сервисы на базе отечественного ПО: корпоративная почта CommuniGate Pro, “Облачный диск для бизнеса” — аналог Google, One Drive и Dropbox, а также “Виртуальные рабочие столы” Microsoft RDP\RDS. Мы реализуем комплексные проекты в облаке под ключ, чтобы все сервисы были объединены в одной инфраструктуре, а также оказываем круглосуточную техподдержку», - рассказала Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале.

Услугами виртуального ЦОД чаще всего пользуются предприятия промышленности, торговли, финансов, IT, медицины, телекоммуникаций, транспорта и логистики. В Челябинской области облачные услуги организовали для поставщика электроэнергии в регионе – «Уральской энергосбытовой компании» («Уралэнергосбыт»).

«Мы предоставили для «Уралэнергосбыта» комплексную защиту инфраструктуры от киберугроз и DdoS атак на всех уровнях. Дата-центр провайдера гарантирует заказчику доступность виртуальной и инженерной инфраструктуры на уровне 99,9 %», - уточнил Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Специалисты считают, что внедрение цифровых технологии во все процессы производства и управления увеличивает потребности предприятия в масштабировании ИТ-инфраструктуры. Поэтому перевод части мощностей в виртуальный ЦОД позволяет повысить скорость решения бизнес-задач любой сложности, а также существенно экономить средства на приобретение, содержание и обновление собственного серверного оборудования.