Обманутые дольщики ЖК «Бриз» пикетируют резиденцию губернатора

Обманутые дольщики жилого комплекса «Бриз» вновь вышли в одиночные пикеты к администрации губернатора и правительства Челябинской области.

Накануне, восьмого сентября, женщины по очереди стояли с плакатами, на которых написано обращение к главе региона и вопрос: «Если не Вы, то кто?».

На странице обманутых дольщиков в социальных сетях дольщиков призывают присоединиться к одиночным пикетам возле здания правительства, так как решение проблемы тормозится.

Сегодня, девятого сентября, пикетирование продолжилось.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального минстроя, застройщиком шести многоквартирных домов в ЖК «Бриз», расположенном в Калининском районе Челябинска, является ООО «СтройДом» (принадлежит Александру Сребрянскому). Процедура конкурсного производства ООО «СтройДом» введена Арбитражным судом 11 октября 2019 года. Напомним, только после подачи иска на банкротство компании можно сменить застройщика и принять решение о достройке дома или выплате компенсаций пострадавшим дольщикам.

Для решения проблем пострадавших дольщиков был создан Фонд помощи дольщикам. «В феврале 2020 года между Правительством Челябинской области и публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» заключено соглашение о финансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков, в которое также включены проблемные дома ООО «СтройДом», - уточнили в минстрое.

В августе 2020 года специалисты Фонда провели осмотр недостроев ЖК «Бриз» для определения стоимости одного квадратного метра, для расчета способа восстановления прав дольщиков.

По информации Фонда, конкурсным управляющим все необходимые документы сформированы и переданы в Фонд и Реестр требований участников строительства. Фондом проводится анализ предоставленных документов.

По данным минстроя, в четвертом квартале Наблюдательный совет Фонда должен принять решение о способе восстановления прав граждан - достройка или выплата возмещения.

ООО СК «Радуга», также как и ООО «СтройДом» входила в группу компаний «Серебряный ключ», которую возглавлял Александр Сребрянский. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении денег дольщиков.

В первом полугодии 2020 года Наблюдательный совет Фонда принял решение по восьми многоквартирным домам, включая дома ООО СК «Радуга», о способе восстановления прав 745 граждан. Часть дольщиков получила денежные компенсации за свои квартиры, а на ряде домов возобновят строительные работы.

Фото со страницы дольщиков в соцсетях