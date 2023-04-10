Общественникам Магнитки рассказали о социальных инвестициях ММК

Участие ПАО «ММК» в развитии Магнитогорска (Челябинская область), вклад в повышение социального благополучия жителей и сохранение окружающей среды стало основной темой состоявшегося в мэрии заседания Общественной палаты города.

О социально ориентированных проектах градообразующего предприятия на заседании рассказал ведущий специалист группы социальных программ Магнитогорского металлургического комбината Дмитрий Чалков. Все социальные обязательства комбината в 2022 году были выполнены, а затраты на реализацию социальных программ и благотворительные цели увеличились, по сравнению с предыдущим годом, на 20 процентов и превысили три миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда направлены на поддержку льгот и гарантий работников комбината. Компания направляет средства на благотворительность и развитие территорий.

Комбинат продолжает поддерживать малый и средний бизнес. Эффективным инструментом поддержки стал Индустриальный парк, созданный на освободившихся площадях калибровочного завода. За 2022 год объем отгруженной резидентами парка продукции увеличился на 38 процентов и составил более пяти миллиардов рублей. Создано 61 новое рабочее место, теперь на площадке трудятся более тысячи сотрудников. Объем инвестиций в производство за год составил 667 миллионов рублей, а всего за шесть лет работы парка – более 1,7 миллиарда рублей. В этом году планируется развивать инфраструктуру, продолжить снос аварийных зданий. То есть для будущих резидентов есть возможность построить производственные и складские помещения.

ПАО «ММК» оказывает помощь спорту, в частности, спортивному клубу «Металлург-Магнитогорск». Как результат - массовый охват работников занятиями спортом и многочисленные награды на соревнованиях разного уровня.

«Возродили состязания в акватории Урала, развивается парусный спорт. А для горожан и гостей Магнитогорска организовали экскурсии по воде», - отмечают в управлении информации и общественных связей ММК.

Еще одна забота комбината – загородные санатории и дома отдыха. Число отдыхающих в последние годы растет. Улучшается инфраструктура домов отдыха - в прошлом году в санатории «Юбилейный» на озере Банное введено в эксплуатацию здание клуба «72F».