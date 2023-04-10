10.04.2023
Общественникам Магнитки рассказали о социальных инвестициях ММК
09.04.2023
Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске
09.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 апреля (18+)
09.04.2023
В Челябинской области ОПР действует уже в шести районах
08.04.2023
Несколько микрорайонов под Челябинском остались без воды
08.04.2023
Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области
Общественникам Магнитки рассказали о социальных инвестициях ММК
05.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
На базе ММК проходит международный конгресс сталеплавильщиков
03.04.2023
Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»
03.04.2023
Турецкий завод ММК запустил работу горячего комплекса
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023
В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц
07.04.2023
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
07.04.2023