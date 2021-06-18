Общественники назвали причину залатанных дорог в Челябинске

В Челябинске неумение выстраивать взаимодействие между дорожниками и коммунальщиками стало причиной неэффективных трат бюджета и, как следствие, плохих дорог. С таким заявлением выступил Общероссийский Народный фронт по Челябинской области.

«Отсутствие взаимодействия балансодержателей инженерных сетей, комитета дорожного хозяйства и подрядчиков – давняя проблема, о которой ежегодно говорит Народный фронт. Типичная ситуация в Челябинске выглядит так: едва на новом участке завершаются дорожные работы, как дорогу перекрывают коммунальщики, которые после проведения необходимых манипуляций, не утруждают себя надлежащим восстановлением дорожного полотна. В результате новая дорога очень скоро разрушается. В комитете дорожного хозяйства о проблеме прекрасно осведомлены, но за долгие годы не продвинулись дальше обещаний, хотя эксперты ОНФ предлагали готовое решение – разработать правовую регламентацию взаимодействия коммунальщиков и дорожников», – заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

В ОНФ привели в пример участок дороги на улице Коммуны. Его отремонтировали в 2019 году. За два года коммунальщики перерыли участок, из-за чего на дорогах появились заплатки. На улице Цвиллинга из-за работы коммунальных служб пришлось перекладывать асфальт.

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«Заняв безразличную позицию, КДХ косвенно вынуждает город неэффективно расходовать миллионы рублей. Если посчитать ущерб за долгие годы, сумма получится космической, заявили в ОНФ. С тем, что системную проблему нужно решать, согласились и в Контрольно-счетной палате, выдав комитету представление устранить нарушение. В ведомстве подчеркнули, что КДХ необходимо разработать алгоритм межведомственного взаимодействия и сделать его главным ориентиром для сетевиков и подрядчиков, чтобы итогом их работы стало увеличение сроков эксплуатации дорожного покрытия», - сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

В Контрольно-счетной палате Челябинской области подтвердили наличие таких нарушений, как отсутствие индикативных показателей, предусмотренных нацпроектом, изменение дополнительными соглашениями некоторых существенных условий муниципальных контрактов на выполнение работ (добавление или исключение отдельных видов работ в сметах) и нарушения в сфере законодательства Российской Федерации о контрактной системе.