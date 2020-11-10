Общественники подвергли жесткой критике территорию школы Миасса и пожаловались в Роспотребнадзор

Общественники из «Гражданского патруля» подвергли жесткой критике территорию школы №28 Миасса (Челябинская область), где от падения турника пострадал юный горожанин, и пожаловались в региональный Роспотребнадзор.

Как рассказали активисты общественной организации, юноша повредил ногу на школьном турнике седьмого ноября, о чем рассказал пользователям социальных сетей.

Представители «Гражданского патруля» посетили образовательную организацию сразу как узнали о случившемся, решив лично проверить качество благоустройства школьной территории. Увиденное волонтеров ужаснуло.

«Ни за зданием, ни за спортивными объектами, ни за территорией в целом здесь не следят. Все ржавое, сломанное, облезлое. Вы будто находитесь возле какого-то заброшенного места или школы «закрытого режима». Само здание, с которого в буквальном смысле сыпется фасад, представляет историческую и архитектурную ценность, но менеджеры города забыли о должном содержании исторической части Миасса», - отметила руководитель местного отделения «Гражданского патруля» Анна Сизова.

По ее словам, школа является частью объекта культурного наследия Челябинской области «Архитектурный комплекс старых казарм», давно нуждающегося в реставрации (памятнику культуры около 150-ти лет).

Представители «Гражданского патруля» сообщили, что по их требованию представители государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области должны провести проверку по факту неудовлетворительного состояния и ненадлежащего содержания комплекса.

Другой орган - Роспотребнадзор - проверит благоустройство школьной территории и состояние физкультурно-оздоровительной зоны.

По словам общественников, в настоящее время школьники занимаются на аварийном спортивном оборудовании. На площадках отсутствует покрытие, дренаж и водосток, имеются неровности и выбоины.