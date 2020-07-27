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Общественники рассказали о жизни косолапого Малыша и исполнении поручений Алексея Текслера

Общество
Сегодня, 14:37
Автор: 
Евгения Александрова

Косолапый Малыш, чей дом находится в вольере за кафе "Берлога" на трассе М-5 в Челябинской области и судьбой которого заинтересовались многие южноуральцы, включая губернатора Алексея Текслера, останется жить на прежнем месте.

Зоозащитники продолжат присматривать за медведем, обитающем на 1964-м километре федеральной трассы, между Бакалом и Саткой, уже тринадцатый год.

Об этом заявили представители общественной организации "Гражданский патруль", в минувшие выходные побывавшие в гостях у косолапого зверя и проверившие, как выполняются распоряжения Алексея Текслера.

Проверка показала, что Малыш не голодает, в его кормушке есть еда. Клетка медведя оказалась чистой - видно, что ее регулярно убирают.

"Однако дополнительного ограждения, о необходимости обустройства которого в начале лета говорил губернатор, до сих пор нет. Мы бы хотели напомнить, что это все-таки медведь, а не хомяк, и подходить к нему близко, тем более совать через ограждения еду, не рекомендуется. Мы будем периодически проверять, как живет Малыш", - рассказал активист "Гражданского патруля" Андрей Королев.

Он напомнил о переживаниях южноуральской общественности по поводу судьбы медведя, которым общественность региона живо заинтересовалась в мае этого года. Жители Челябинской области были обеспокоены, что в период эпидемии коронавируса владельцы закрытого на карантин кафе не смогут содержать Малыша.

Жительница Челябинской области Ирина Самойлова тогда опубликовала в сети Интернет пост следующего содержания:

"На трассе М-5, между Бакалом и Саткой, давно не работающее кафе "Берлога". Там влачат жалкое существование изможденные, полуголодные животные: медведь и собака. Остается только плакать от понимания безысходного состояния обездоленого лесного испалина. При почти 30-градусной жаре у них нет ни капли воды. Без вмешательства компетентных органов животных ждет незавидная участь".

Тогда же, в середине мая, в сообществе благотворительного фонда "Открытое сердце" (Сатка) было опубликовано обращение к подписчикам группы, где также говорилось о незавидной участи косолапого Малыша:

"Сегодня к нам поступило много обращений в связи с постом в "Подслушано Бакал". Ситуация такова: месяц назад арендатор кафе "Берлога" трагически скончался, владельцы же наняли для заботы о медведе и собаке женщину (платили ей деньги за уход, на корм животным тоже выделяли достаточную сумму)".

Несмотря на то, что причин не доверять наемной работнице у владельцев заведения общественного питания не было - по их словам, хозяйка "Берлоги" заверила общественность, что возьмет ситуацию с животными под свой строгий контроль.

Узнав о живущем на трассе медведе, к ситуации подключился и губернатор Челябинской области. По поручению Алексея Текслера в первых числах июня на месте побывали ветеринары и зоозащитники, пришедшие к выводу, что косолапый здоров, не голодает.

Глава региона сообщил, что клетка зверя будет отремонтирована и сделано дополнительное ограждение - с целью защитить Малыша от хулиганов.

"Поручил проверять Малыша, следить за его состоянием, помогать с едой. Конечно, медведю место на воле, в естественной среде. Но Малыш там не выживет, он родился и уже 13 лет живет среди людей. Посоветовался с Кареном Даллакяном, большим экспертом в этой области. Он считает, что искать зоопарк Малышу пока тоже не надо - он привык к этому месту. Буду следить за ситуацией с Малышом, чтобы у него были уход и забота. Люди в ответе за тех, кого приручают", - написал Алексей Текслер в своем аккаунте в Инстаграм в начале лета.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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