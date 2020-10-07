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«Могут, когда захотят»

Общественность радуется успехам ранее оплошавшего в Челябинске дорожного подрядчика

Общество
Сегодня, 12:46
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске представители Общероссийского Народного фронта порадовались успехам ранее оплошавшего дорожного подрядчика, додумавшегося уложить асфальт вокруг автомобиля со спущенными колесами.

Транспортное средство было брошено на улице Мамина около полугода назад. В результате проведения дорожных работ транспортное средство оказалось в «оккупации» асфальтобетона. Представители ОНФ, узнавшие о странном решении подрядной организации и лично выезжавшие на место, назвали ситуацию абсурдной.

Тогда общественники заявили, что в столице Южного Урала необходимо кардинально изменить подход к межведомственному взаимодействию на уровне городской администрации, «иначе все так и будет упираться в стену непонимания между компаниями и управлениями». Эксперты Народного фронта подчеркнули, что говорят о проблеме не первый год.

Теперь общественники радуются, что в случае с обездвиженным авто на Мамина их глас был услышан подрядчиком.

«После нашего внимания к ситуации на улице Мамина, где уложили асфальт вокруг брошенного автомобиля, была проведена работа над ошибками. Причем даже машину не пришлось вывозить с парковки. Могут, когда захотят! Жаль, что зачастую сперва обязательно попробуют схалтурить», - отмечают в активисты Народного фронта.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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