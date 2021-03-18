Общественный транспорт Челябинска в будущем может остаться без кондукторов– если опыт использования валидаторов в городских трамваях и троллейбусах будет признан эффективным, планируется закупка 25-ти таких устройств, сообщили сегодня, 18-го марта, в пресс-службе мэрии Челябинска
И это, судя по всему, только начало внедрения в южноуральской столице безкондукторной системы (пока изучение валидаторов проходит в тестовом режиме).
В случае если тестирование устройств, по которым можно расплачиваться за проезд по безналу (любой банковской картой), окажется успешным, валидаторы будут приобретены и для других маршрутов общественного транспорта – пока устройства тестируют в трамвае №20 и троллейбусе №26.
Напомним, у горожан возникло множество вопросов по поводу данного новшества (большинство челябинцев не ждут от валидаторов ничего хорошего).
Директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев завтра, 19-го марта, расскажет, как действует система, как осуществляется контроль за оплатой проезда в общественном транспорте с установленными валидаторами, и ответит на другие вопросы журналистов.