Обзор, статистика, сравнение: как проводили метаанализ препарата Ингавирин

Оценка эффективности и безопасности лекарственного средства проводится в несколько этапов, самый важный из которых — клинические испытания. В них участвуют тысячи пациентов, а география исследований может охватывать десятки стран. Опираясь на результаты отдельных испытаний, ученые формируют метаанализ — метод, позволяющий подтвердить или опровергнуть эффективность препаратов.

В последние годы на аптечных прилавках появляется немало «инновационных» лекарственных средств, которые не показали в клинических исследованиях статистически значимого превосходства над плацебо или традиционным лечением. Изучить каждый препарат и убедиться в его эффективности — трудная задача даже для высококвалифицированного врача. Ежегодно на научных площадках публикуется свыше двух миллионов статей, а в самой обширной базе медицинских знаний Pubmed их количество уже превышает 32 миллиона.

Объединить имеющиеся данные и дополнительно проверить безопасность таблеток помогает метаанализ. В отличие от систематического обзора, который просто описывает проведенные ранее исследования, эта методика позволяет сравнить результаты испытаний с помощью статистических алгоритмов и математических формул. Такая система оценки и синтеза информации считается «золотым стандартом» в доказательной медицине.

Объединение результатов отдельных исследований с помощью мета-анализа позволяет сильно увеличить общий объем наблюдений и статистическую мощность анализа, что увеличивает точность оценки эффекта лечения. Если научные гипотезы, доказанные в каждом исследовании по отдельности, будут доказаны вновь на массиве объединенных данных, то препарату присваивается максимальная степень доказательности — уровень 1.

Как именно составляется обзор, на какие исследования опирается и почему именно этот метод относят к наиболее достоверным? Попытаемся ответить на эти вопросы, изучив научные публикации по одному из самых известных лекарственных средств на российском рынке — противовирусному препарату Ингавирин.

Метаанализ Ингавирина

На первом этапе необходимо сформулировать вопрос исследования. Например, в случае с Ингавирином нужно было выяснить насколько эффективно препарат справляется с гриппом и другими ОРВИ и не вызывает серьезных побочных реакций.

Основное внимание было сосредоточено на безопасности лекарственного средства для самых маленьких пациентов. Поэтому из десяти проведенных двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых клинических испытаний (РКИ) отобрали три исследования в возрастных группах с 3 до 6 лет, с 7 до 12 лет и с 13 до 17 лет.

На втором этапе определяются критерии включения. Все РКИ были признаны однородными: пациенты получали одинаковую терапию при одинаковых симптомах гриппа и ОРВИ. Дополнительного лечения, кроме жаропонижающих таблеток при высокой температуре, участникам исследования не назначали. Каждое испытание было многоцентровым: дети наблюдались в нескольких медицинских организациях. Критерием улучшения состояния во всех случаях служил объективный инструментальный клинический показатель — нормализация температуры тела ниже 37º.

В первое исследование были включены 180 пациентов с гриппом и другими ОРВИ в возрасте 13—17 лет из пяти медицинских центров. Их разделили на две группы: 78 пациентов получали по 60 мг имидазолилэтанамида пентадиовой кислоты (так называется действующее вещество Ингавирина) в сутки. Вторая группа в количестве 83 пациентов принимала плацебо.

Второе исследование было проведено на базе 11 медучреждений. В нем участвовали 310 детей с гриппом и другими ОРВИ в возрасте 7—12 лет. Ингавирин в соответствующей возрасту дозировке 60 мг получали 153 пациента, вторая группа (151 пациент) получала плацебо.

В третьем клиническом испытании приняли участие 190 пациентов от трех до шести лет. У каждого из них были выраженные признаки гриппа и ОРВИ. Суточная дозировка Ингавирина для этой возрастной группы — 30 мг имидазолилэтанамида пентадиовой кислоты. 94 маленьких пациента получали препарат в течение пяти дней и наблюдались в 13 разных медицинских центрах, остальные 94 пациента получали плацебо.

Метаанализ трех клинических испытаний среди детей в возрасте от 3 до 17 лет подтвердил эффективность препарата Ингавирин в сравнении с плацебо. Для сопоставления двух вариантов лечения оценивали величину HR (hazard ratio, отношение рисков). Доказательством эффективности служит показатель HR, превышающий единицу: это значит, что тестируемое лекарственное средство действует лучше, чем плацебо. В случае с препаратом Ингавирин HR был равен 1,58, что подтверждает его терапевтическую эффективность (шанс выздороветь при приеме препарата Ингавирин больше в 1,58 раза, чем в группе плацебо).

Также было установлено:

противовирусное лекарственное средство повышает иммунный потенциал клеток, обеспечивает раннее распознавание инфекции, противодействие вирусной иммуносупрессии и противовирусную защиту;

Ингавирин обладает противовоспалительным и цитопротекторным эффектами;

препарат работает только в инфицированных клетках, не нарушая структуру и работу здоровых;

прием имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты сокращает сроки исчезновения симптомов интоксикации, катаральных симптомов, период лихорадки, а также уменьшает длительность заболевания в целом;

количество и тяжесть нежелательных (побочных) эффектов в экспериментальных и контрольных группах не различалось, что говорит о безопасности препарата.

Метаанализ рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты показал, что Ингавирин может быть препаратом выбора для лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций у детей.

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