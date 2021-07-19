Одна школа и десять детсадов: в администрации Челябинска рассмотрели ход строительства

Через полтора месяца начнется новый учебный год. Сегодня, 19 июля, на аппаратном совещании заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне отчитался о ходе строительства образовательных учреждений в Челябинске.

На данный момент на контроле администрации Челябинска находятся десять детских садов и одна школа.

Четыре детских сада строит Управление капитального строительства администрации Челябинска совместно с МКУ «Челябстройзаказчик».

Завершаются работы по устройству наружных сетей канализации водоснабжения, ведутся работы по кладке стен второго этажа детского сада на 120 мест по улице Горького, 25а. Общая строительная готовность на данный момент – 33%.

На 71% готов детский сад на 290 мест по улице Гранитная, 4. Ведутся работы по устройству внутренних сетей водоснабжения и водоотведения, отделочно-фасадные работы, а также мероприятия по благоустройству территории.

В полуготовности находится детский сад на 260 мест по улице Хариса Юсупова. Ведутся фасадно-отделочные работы, совершается устройство оконных конструкций, строятся внутренние инженерные сети. Общая готовность учреждения – 56%.

В микрорайоне №54 завершаются работы по устройству фундамента детского сада. Строительная готовность объекта – 18%.

Еще шесть детских садов строятся силами застройщиков. Три учреждения будут находиться в отдельно стоящих зданиях.

Начаты работы по устройству стен подвала детского сада на 296 мест в Чурилово. Общая готовность на данный момент – 15%.

Детский сад на 300 мест завершен на 35% в микрорайоне № 57. Завершаются работы по устройству коробки здания, ведутся электромонтажные работы.

Также идет подготовка к строительству детского сада на 300 мест в микрорайоне №5 «Академ Риверсайд».

Еще три детских сада будут готовятся к эксплуатации на первых этажах жилых домой.

Завершаются отделочные работы в детском саду на 75 мест в микрорайоне №20 «Ньютон». На 10 августа назначены итоговая комиссия Гостройнадзора.

В этом же микрорайоне готовится к начать работу детский сад на 78 мест.

Также завершено строительство детского сада на 96 мест по улице Овчинникова 17.

На особом контроле находится строительство школы на одну тысячу 100 мест в микрорайоне №1 «Академ Риверсайд». Завершаются фасадные работы, отделочные работы, мероприятия по благоустройству территории. Общая готовность школы – 90%.