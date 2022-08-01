Одному из старейших посёлков Магнитогорска исполнилось 90 лет

Юбилейную дату при поддержке местного депутата отметили жители посёлка Новомагнитный, расположенного в левобережной части города Магнитогорска (Челябинская область).

Горожане встретили эту круглую историческую дату праздником. Весёлым и по-соседски радушным. Чаепитие с угощениями, краеведческая выставка с историческими фотографиями и предметами быта, вокальные и танцевальные выступления.

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На праздник собрались и взрослые, и дети, и пожилые люди. Организовали мероприятие совместно с жителями депутат городского Собрания Алексей Качемов и депутат ЗСО Анатолий Брагин.

«Изначально это поселение называлось станица Магнитная и находилось на правом берегу. Из-за затопления правого берега его пришлось перенести. Отсюда и название – Новомагнитный. Люди здесь помнят традиции и стремятся не просто их сохранить, но и обращать внимание молодежи на важность этой памяти. Это поселение - один из истоков строительства Магнитогорска», - рассказал депутат МГСД Алексей Качемов.

Он отметил, что жители посёлка очень активные, причём, живут здесь не только пожилые, но и молодежь. Много детей, которые учатся чтить традиции и беречь историю. Поэтому гостем праздника стала известный магнитогорский краевед Галина Гончарова, автор большого историко-этнографического исследования «Родословная Магнитной». Она привезла интересную выставку фотографий и музейных экспонатов, посвященную истории станицы.