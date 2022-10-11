Одной бесплатной парковкой в центре Челябинска может стать меньше, выясняем общественное мнение

Платной может стать автомобильная парковка возле Государственного исторического музея Южного Урала. В самом учреждении узнали об этом из официального письма Комитета дорожного хозяйства Челябинска, информировавшего о планах технического переоснащения платных парковочных пространств, в том числе и по адресу музея - ул. Труда, 100. Сохранение бесплатной парковки в этом месте не предусматривает распоряжение администрации Челябинска об организации парковочных пространств (№650). Бесплатно машину оставить можно будет в районе кинотеатра «Родина», достаточно далеко от музея.

«Обращаем внимание на этот момент, поскольку комфорт посетителей музея — одна из главных составляющих высокой посещаемости и благодарных отзывов, - комментируют ситуацию в музее. - В будни музей в среднем посещают от 400 до 700 человек, в выходные и праздничные дни - более 1000 ежедневно. Исторический музей — точка притяжения регионального масштаба. Конференции, фестивали, стажировки, выставки, концерты — все эти мероприятия проводятся с привлечением участников со всего Южного Урала.

Коллектив музея уверен, что возможность бесплатно и комфортно припарковаться возле музея должна быть у всех наших посетителей».

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