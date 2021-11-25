Официальный сервисный центр Whirlpool Corporation открыл свои двери жителям Екатеринбурга

Один из крупнейших в мире производителей и поставщиков бытовой техники компания Whirlpool Corporation открыла официальный сервисный центр в Екатеринбурге. Он станет для корпорации третьим в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

На 390 кв. метрах центра размещен торговый зал, ресепшн-зона для клиентов, а также сервисные помещения. Клиенты смогут приобрести технику и аксессуары брендов Whirlpool, Hotpoint, Ariston, Indesit, Stinol и бытовую химию бренда WPRO, а специалисты центра помогут покупателям определиться с выбором.

Кстати, в честь открытия сервисный центр дарит скидки на ряд моделей*. Например, стиральная машина Indesit IWSB 5105 — 13 990₽ вместо 18 990₽, а холодильник Indesit ES16 — 16 990₽ вместо 23 990₽. Более того, специальные предложения и выгода до 40% ждут покупателей в период распродажи «Чёрная пятница»**.

Также в сервисном центре можно осуществить ремонт любой сложности и воспользоваться услугами по диагностике техники. Компания Whirlpool предлагает несколько программ обслуживания, в том числе гарантийный и негарантийный ремонт, установку новой или вывоз старой техники, а также возможность вызова инженера для оказания срочных сервисных услуг на дому. Подробнее обо всех программах сервисного обслуживания можно узнать у консультантов, по телефону горячей линии или на официальном сайте whirlpoolgroup.ru.

В планах Whirlpool Corporation — обслуживать не только города, где находятся сервисные центры, но и ближайшие к ним. Компания рассчитывает за 2-3 года увеличить штат специалистов в 10 раз, чтобы около 70% населения России получили доступ к услугам и качественному обслуживанию в официальных сервисных центрах.

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) – в эпоху цифровизации компания стремится в лидеры по производству и поставке бытовой техники, повышая уровень жизни потребителей. Компания внедряет передовые инновации для удовлетворения растущих потребностей клиентов. В портфолио брендов, включая Whirlpool, входят: KitchenAid, Hotpoint, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit и Yummly. В 2020 году компания сообщила о годовом обороте в объеме около 19 миллиардов долларов, о 78 000 сотрудниках и о 57 производственных и технических центрах по всему миру. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте whirlpoolcorp.com.

* Предложение актуально до 7 декабря.