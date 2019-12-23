Огнеборцы провели для школьников Снежинска «Елку безопасности»
Общество
Сегодня, 11:06

В Снежинске (Челябинская область) сотрудники МЧС провели необычный урок для учеников 135-ой школы. Огнеборцы пришли к школьникам, чтобы напомнить основные правила безопасного поведения, в том числе рассказали, к чему могут привести игры с огнем и пиротехникой.

Проводили занятие со школьниками сотрудники специального управления ФПС №7 МЧС России. Иннокентий Калинин рассказал о том, как проходит расследование пожаров. С большим вниманием ребята «ловили» каждое слово специалиста и на себе испытали предметы из «волшебного чемодана» дознавателя. Школьники узнали, чем отличаются обычные перчатки от диэлектрических, как собирают улики с пожаров и многое другое. Все вместе сделали дактилоскопический портрет класса из отпечатков, который останется в память о встрече.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области, после этого учащиеся украсили елку, но необычную. На плакате можно увидеть к чему приводит пренебрежение требованиями пожарной безопасности в новогодние праздники – из зеленой красавицы елка легко может превратиться в пепел. На огнетушителях и огоньках ребята написали правила безопасности и украсили ее. В конце урока по традиции каждый ребенок примерил боевую одежду пожарного.

Фото: МЧС по Челябинской области

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