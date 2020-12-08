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ОНФ просит Алексея Текслера вмешаться в конфликт ТСЖ и пожилого инвалида без ног

В Челябинске вчера, седьмого ноября, начался суд с участием 81-летнего инвалида без ног Ильяза Зинурова, от которого товарищество собственников жилья требует демонтировать установленный в подъезде подъемник. По мнению представителей ТСЖ, пожилой человек должен исполнить их желание за свой счет.

Интересы инвалида продолжает отстаивать Общероссийский Народный фронт. Как и обещали общественники, они не бросили пенсионера (в прошлом Ильяз Зинуров был выдающимся конструктором) в беде и обратились за помощью к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Активисты Народного фронта надеются, что благодаря вмешательству главы региона конфликт удастся урегулировать во внесудебном порядке.

«ТСЖ «Наш дом» продолжает нарушать и процессуальные права Зинурова: ему не была вручена претензия, также ему не дали ознакомиться с иском заранее – несколько страниц показали непосредственно перед заседанием, предлагая за несколько минут до начала прочитать и выдвинуть возражения по требованиям ТСЖ. О том, что он стал участником процесса, Ильяз Юнусович узнал от активистов ОНФ, а не от истца», - отмечают общественники.

По словам представителей ОНФ, вопросы есть и к администрации.

«Вместо того чтобы снять бремя согласования с инвалида, представители мэрии фактически самоустранились и переложили ответственность на него», - констатируют активисты Народного фронта.

Следующее заседание по делу о демонтаже подъемника состоится 21-го декабря.

Напомним, впервые историю Ильяза Зинурова активисты ОНФ рассказали третьего декабря, в Международный день инвалидов, – именно тогда пожилой челябинец (это было, словно насмешка) получил повестку в суд.

Комментируя ситуацию, в которую попал пенсионер, общественники назвали действия представителей ТСЖ травлей пенсионера.

К слову, подъемник в подъезде помогали устанавливать как раз таки представители ОНФ. Теперь их задача – добиться, чтобы устройство не было демонтировано.