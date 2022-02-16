ОНФ заявляет: Абсолютно все подрядчики саботировали полноценную уборку улиц в Челябинске

Представители Общероссийского Народного фронта заявили, что ни один из подрядчиков, взявших на себя обязательства по содержанию улично-дорожной сети Челябинска, не выполняет их в полном объеме.

К такому выводу активисты ОНФ пришли после проведения масштабных рейдов в рамках федерального мониторинга «Снежный фронт». Общественники сформировали реестр, в который вошло свыше ста объектов с нарушениями, и обратились в прокуратуру с просьбой о проверке и принятии мер в отношении безответственных исполнителей и заказчика, поскольку последний не осуществляет надлежащий контроль, что и привело к закономерным последствиям – в городе при нормативных осадках регулярно происходит настоящий снежно-ледовый коллапс.

Содержанием улично-дорожной сети в Челябинске занимаются четыре организации: ООО «Строймеханизация», ООО «Стройтех», ООО «Строй-Сервис», ООО «Динамика». В рамках мониторинга активисты Народного фронта проверили работу каждого из них во всех административных районах областного центра и пришли к выводам: в городе нет ни одного объекта в нормативном состоянии. Уборка улиц осуществляется хаотично, второстепенные улицы, а также тротуары, парковки в Челябинске остаются вне зоны внимания подрядчиков – их практически не чистят от снега, что вызывает наибольшее число жалоб жителей города.

Движение на второстепенных улицах регулярно блокируется из-за пробок и ДТП. Пример тому - статистика ГИБДД, согласно которой с приходом снегопадов в Челябинске возросло количество аварий. Так, только за один снежный день в областном центре произошло 50 ДТП.

«Впрочем, гостевые маршруты (дороги в центральной части города) также не выдерживают критики. Автомобилисты регулярно жалуются на уборку проспекта Ленина, где подрядчик оставляет накаты и талый снег, на улицу Цвиллинга и улицу Труда, где зачастую не проводят работы даже после сильных снегопадов, на улицу Воровского, где из-за скопления снежных масс затруднен проезд автобусов к остановкам общественного транспорта», - отмечают в ОНФ.

Наравне с автомобилистами горожане с начала зимнего сезона активно жалуются в Народный фронт на заваленные снегом тротуары, непроходимые выходы к пешеходным переходам и скользкие остановки, наледь и заснеженные парковочные карманы. Так, парковки на улице Пушкина (участок в центре города от улицы Плеханова до улицы Коммуны) завалены снежными кучами с начала снегопадов – найти под снегом машино-место здесь практически невозможно.

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Подавляющее большинство пешеходных зон, судя по их состоянию, ни разу не очищались. Пешеходы вынуждены идти по проезжей части, ведь тротуары завалены снегом.

«Лишь один из многих примеров – тротуар на улице Витебской, 13, который ведет к детскому саду. Мы провели эксперимент и попытались очистить часть пешеходного маршрута, чтобы посмотреть толщину снежного слоя. Он превысил десять сантиметров. Крайне маловероятно, что здесь хотя бы раз работал подрядчик, как и на улице Кузнецова, в районе дома №6. Содержание пешеходной зоны здесь вынужденно взяли на себя владельцы местных магазинов, расчистив небольшую дорожку. А на улице Ловина наши активисты стали свидетелями ситуации, когда челябинец на костылях с трудом двигался по скользкому неубранному пешеходному переходу», - рассказали в Народном фронте.

Общественники подчеркивают, что понятие «нормативное состояние» подразумевает не просто визуальный эффект очистки объектов от выпавших осадков и так называемое проезжее, рабочее состояние, на которое предпочитают ссылаться ответственные лица. Подход к содержанию должен быть направлен на обеспечение свободного, безопасного, безаварийного движения автомобилей и пешеходов и включать устранение таких нарушений, как снежные валы, накаты, зимняя скользкость и талый снег. Все эти требования прописаны в ГОСТ, но, судя по результатам работы, подрядчики будто идут от противного, нарушая все существующие нормативы, в том числе сроки для устранения последствий снегопада, прописанные в контрактах. Результатом столь формального отношения становится повышение числа ДТП.

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Одно из них произошло на глазах активистов Народного фронта во время мониторинга: на площади Революции водитель из-за неубранного снежного месива не смог вовремя остановить транспортное средство и попал в ДТП. К слову, нормативный период для очистки объектов от такого вида снежно-ледяных образований, как «зимняя скользкость», составляет 4-12 часов для проезжей части и 12–24 часа - для тротуаров и пешеходных дорожек. Также действующие нормативы запрещают создавать снежные валы на обочинах дорог. Эти требования повсеместно нарушаются.

Предположительно, из-за неудовлетворительной работы подрядчиков в феврале 2022-го года сразу 15 новых машин муниципального транспорта попали в ДТП. Водители автобусов связывают аварии с наледью на подъездах к остановочным пунктам, однако в комитете дорожного хозяйства города эти доводы попытались опровергнуть, отмечают в ОНФ.

Активисты Народного фронта отмечают, что чиновники в свою очередь самоустраняются от должного контроля, не используя рычаги воздействия, предусмотренные контрактами. Нехватка ресурсов в сочетании с желанием получить крупный лот побуждает недобросовестных исполнителей брать на себя непосильные задачи, а лояльность заказчика позволяет создавать видимость работы. В результате подавляющее большинство тротуаров и второстепенные дороги попросту списываются со счетов.

«Исходя из общей картины состояния улично-дорожной сети в Челябинске, складывается ощущение, что подрядчики либо не читали свои контракты на содержание объектов, либо элементарно пользуются отсутствием контроля. У нас возникают большие вопросы на предмет приемки и оплаты работ, которые в принципе не выполняются. Данная проблема стала для Челябинска системной, и решать ее нужно в том числе с помощью штрафных санкций. Причем они должны быть в таком объеме, чтобы исполнители в полной мере ощутили свой уровень ответственности и город наконец стал чистым и опрятным», – заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

По мнению общественников, уже сейчас можно утверждать, что все без исключения подрядчики зарекомендовали себя как безответственные исполнители и задача по обеспечению «жизнедеятельности» объектов улично-дорожной сети откровенно провалена. До тех пор, пока подрядчики и чиновники будут игнорировать замечания, как делают это каждый зимний сезон, ситуация будет только усугубляться.

К примеру, еще в 2021 году челябинцы массово жаловались на состояние тротуаров на улице Братьев Кашириных, рассказывали о случаях падения людей со скользкой дорожки на проезжую часть. В новом сезоне ситуация не изменилась. Похожий пример – на улице Эльтонской, где в районе дома №47 ежегодно с наступлением зимы образуется каток на тротуаре. Учитывая, что на данном участке улицы другой пешеходной зоны нет, жители микрорайона вынуждены с опасностью для здоровья передвигаться по льду.

«Примечательно, что большую часть объектов в ненормативном состоянии обслуживает организация «Строймеханизация», получившая шквал претензий от горожан как в 2021-м, так и в 2022-м году. Она стала лидером антирейтинга и в этот раз. Также в новом зимнем сезоне в худшую сторону отличилась компания «Стройтех», на ее подведомственных объектах регулярно происходит снежный коллапс», - заявили в ОНФ.

На период 2020-2022 годов в Челябинске было заключено десять контрактов с подрядчиками на содержание улично-дорожной сети на общую сумму более трех миллиардов рублей. В обращении к правоохранителям общественники заявили, что Народный фронт считает недопустимым оплату заказчиком работ, которые фактически не выполнялись или были выполнены без соблюдения установленных нормативов.

В связи с выявленными нарушениями дальнейшая лояльность заказчика в виде полной оплаты будет иметь признаки попустительства, а действия подрядчиков – фактически необоснованного обогащения, подчеркнули в ОНФ.