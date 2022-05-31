Онкобольных Копейска направляют в Челябинск, в Минздраве неудобства объясняют перестройкой системы

Жители Копейска пожаловались на недоступность медицинской помощи для онкологических больных: в городской поликлинике № 1 перестал принимать врач-онколог, а пациентам предложили ездить на приём в Челябинскую областную больницу № 2. Об этом в сообществе «А.Л. Текслер, Помоги!» во Вконтакте рассказала местная жительница. По её словам, нововведение производит впечатление безграмотной инициативы, которая значительно осложняет жизнь больных.

«В поликлинике номер 1, г. Копейск, ул. Борьбы, 34, СОКРАТИЛИ ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА ОНКОЛОГА. Теперь серьёзно больные люди, многие из которых, да почти все, после операции (нужна перевязка), после химиотерапии, облучений, обезболивающих уколов..., слабые, еле живые, лысые, измученные болезнью, вынуждены будут ездить на прием в Челябинск, на ул. Гагарина,18. Поймите, это не тот случай, когда доктор сидит просто так и к нему нет пациентов. Нет, пациентов с таким страшным диагнозом в Копейске огромное количество. Не пробиться !!! Интересно, кому же это в голову пришла такая идея? Этому умнику никогда еще не приходилось почувствовать себя в шкуре ракового больного, пережить ощущения после красной химиотерапии? Нет?», - написала Елена Назарова.

По мнению женщины, заставлять онкобольных трястись в маршрутках почти полтора часа или платить деньги за такси, чтобы попасть к специалисту, это изощрённая форма садизма. Бесчеловечным такое решение считают и интернет-пользователи. Между тем в Минздраве Челябинской области изменения объяснили введением нового порядка приёма онкобольных, который призван повысить доступность медицинской помощи в регионах. Согласно приказу Минздрава России, с первого января 2022 года первичные онкологические отделения упраздняются, а их заменой должны стать Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Всего – 500 таких учреждений по стране. Именно в ЦОАП теперь начнут консультировать граждан, имеющих показания для обследования онкологом. Там же будут определять предварительный диагноз и направлять в стационар для постановки окончательного диагноза на онкоконсилиуме.

«С 2022 года вступили в силу изменения Минздрава РФ, согласно которым с целью раннего выявления онкологических заболеваний и повышения доступности медицинской помощи в регионах организуются Центры амбулаторной онкологической помощи. В рамках региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" в Челябинской области планируется открытие 12 ЦАОП, 7 из них уже работают. С 1.06.2022 г. запланировано открытие ещё двух ЦАОП. В центрах пациенты получают доступную и качественную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. При сложных клинических случаях организовываются телемедицинские консультации/консилиумы», - говорится в сообщении Минздрава Челябинской области.

В ведомстве подтвердили, что пациенты, прикреплённые к Городской больнице № 1 г. Копейска, для раннего выявления злокачественных новообразований и диспансерного наблюдения будут направляться в Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Областной клинической больницы № 2. В министерстве при этом подчеркнули, что вести приём копейчан будет тот же врач-онколог из Городской больницы № 1 г. Копейска. Записаться к нему можно будет через врача-терапевта по месту жительства.

В пресс-службе регионального Минздрава корреспонденту «Урал-пресс-информ» пояснили, что в ЦАОПах пациенты смогут пройти более качественное обследование (весь комплекс диагностических мероприятий в пределах одной медицинской организации), но терапевтические процедуры будут по-прежнему оказываться на первичном уровне.

«Пациенты со злокачественными новообразованиями, нуждающиеся в симптоматической терапии, а также паллиативные пациенты наблюдаются в поликлинике Копейска, при наличии медицинских показаний они будут госпитализированы в медицинские организации по месту жительства», - добавили в челябинском Минздраве, отметив, что доступность онкологической помощи жителям Копейска сохранена в полном объёме.

Ранее цели перехода к новой системе оказания помощи раковым больным объяснили в Минздраве России. Как утверждают федеральные чиновники, внедрение ЦАОП обеспечит возможность комплексной диагностики в одном месте, сократит срок постановки диагноза и своевременного назначения лечения, а также позволит приблизить медицинскую помощь к месту жительства пациента. Очередной виток реформы медицинской сферы только начался, и делать выводы, как обычно говорят в таких случаях, рано. Но пока эффект от новшества достигается прямо противоположный.