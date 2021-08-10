Оператор из Челябинска снял чёрную комедию «Маньячелло» для ТНТ

Скоро на ТНТ состоится самая необычная премьера этого лета – канал покажет чёрную комедию с литературными мотивами «Маньячелло» от 1-2-3 Production, придуманную и снятую в Бурятии БайкалКино. Оператором «Маньячелло» стал челябинец Теймур Халиков.

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«Маньячелло» – это смелая история о вымышленном персонаже из деревни Сосновка, который очень любит классическую литературу. Настолько, что свои убийства он инсценирует по мотивам произведений Булгакова, Достоевского, Шекспира и других книжных классиков, но местные полицейские не могут этого понять. Они списывают убийства на заурядный криминал и мелкую бытовуху, чем ещё сильнее выводят из себя и без того нервного Тимофея. Лучом света в тёмном царстве становится для Маньячелло следовательница Ольга, которая приезжает в Сосновку из города и сразу замечает литературную подоплёку преступлений. Но начальство не желает слушать её догадки и пытается избавиться от Ольги, которая всерьез решила искать в Сосновке маньяка. Отпускать следовательницу не хочет Тимофей.

Также Теймур – оператор популярного шоу «Вписка», YouTube-канала с миллионной аудиторией. Ранее Теймур в составе команды 4BROMEDIA работал с еще с одной челябинской звездой, стендап-комиком Натальей Красновой. Вместе они сняли клип «Black Russian Mama — Бузова, не пой», который собрал на YouTube больше 2 миллионов просмотров.

«Над сериалом работала по-настоящему крутая и дружная команда. Сложностей никаких не было: ни творческих разногласий, ни ссор. Были рабочие моменты, но настолько лайтовые, что вспоминались с улыбкой уже через несколько минут. У нас были 44 съемочные смены, а вместе со всеми выходными съемочный процесс занял около 2 месяцев. «Маньячелло» скромный, с технической точки зрения, проект. Но это пошло ему только на пользу - мы смогли показать невероятный сельский колорит, не приукрашивая его киношными штучками. У нас не было нескольких грузовиков с операторским и осветительным оборудованием, но сама история и команда, которая за всем этим стоит, выкладывалась каждый день. И в итоге нас покажут по ТНТ. Это круто!» – рассказал оператор сериала «Маньячелло» Теймур Халиков.

Смотрите чёрную комедию «Маньячелло» скоро на ТНТ!