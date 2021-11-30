Определены 33 самых сильных школьника Южного Урала

Русская медная компания (АО «РМК») завершила первый сезон нового детского спортивного проекта «Многоборье РМК – 2021». Финал состоялся в Екатеринбурге в Академии единоборств РМК. За победу в нём боролись ученики из ста школ Челябинской области в возрасте от 6-ти до 17-ти лет. Судьи проекта определили 33 самых сильных многоборца Южного Урала.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, чтобы попасть в финал, участникам необходимо было одержать победу в отборочных турах в своих школах и на уровне районов. Соревнования проходили в Кыштыме и Карабаше, в Варненском, Коркинском, Верхнеуральском, Сосновском и Нагайбакском районах. В программу состязаний входили такие дисциплины, как подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимание, пресс, приседания и запрыгивание на тумбу. В финал прошли 77 юных спортсменов.

В Екатеринбурге дети посетили исторический парк «Россия – моя история» и екатеринбургский океанариум. Также для них организовали экскурсию по Академии единоборств РМК. Ребята посетили шесть этажей спортивного современного комплекса, где расположены тренажёрный зал, залы для занятий многоборьем, а также собственный ринг с трибунами.

Перед началом соревнований финалистов приветствовал российский профессиональный боксёр, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Евгений Тищенко. Он провёл для ребят разминку и зарядил их на победу.

«Подобные спортивные конкурсы стали для Русской медной компании традицией. Каждый год мы совершенствуем их и привлекаем к участию всё больше территорий. В Многоборье РМК можно проявить себя, показать силу, выносливость, командный дух и в итоге оказаться в Екатеринбурге на финале. В первую очередь, это масса эмоций, так и должно быть, ведь спорт – это здоровье и хорошее настроение», - комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

По итогам соревнований судьи выбрали 33 самых сильных многоборца: по 3 номинанта в каждой из 11-ти категорий среди участников младшего возраста и подростков. Все спортсмены получили памятные дипломы и призы за участие, а каждый из 33-х победителей, в зависимости от места в своей категории, получил кубок, медаль и ценные подарки.

Стоит отметить, в числе значимых спортивных проектов РМК последних лет – поддержка фестиваля детского дворового футбола «Метрошка» и проведение в Челябинской области соревнований среди детей младшего школьного возраста «Самый сильный школьник», а также турнира по силовому многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер». Проект «Самый сильный школьник» был признан победителем федеральной программы «Лучшие социальные проекты России». Кроме того, РМК финансирует строительство новых воркаут-площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов, спонсирует детские кружки и секции, помогает с экипировкой спортивным командам.