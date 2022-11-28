Освященную икону Спасителя отправят из Челябинска в зону спецоперации

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил образ Спаса Нерукотворного в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Икона будет отправлена в зону проведения специальной военной операции (СВО). В кафедральном соборе Челябинска совершили Божественную литургию и молебен о воинах.

Икона была написана известным в Челябинске иконописцем Владиславом Крашенинниковым. Благоукрашение написанного образа было совершено попечением депутата Челябинской городской думы Виталия Рыльских, сообщает пресс-служба Челябинской митрополии.

В ближайшее время делегация из Челябинской области доставит этот образ в зону проведения СВО, чтобы поддержать бойцов с Южного Урала.

«Эти воины защищают правду, защищают Церковь, защищают наше Отечество, наших детей, наши нравственные устои. Они честно выполняют долг перед Родиной и знают, что не должны посрамить наш родной Урал», - сказал митрополит Алексий.

Кроме того, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, 26 ноября, священнослужители Свято-Симеоновского кафедрального собора совершили Божественную литургию и молебен о воинах.

Помолиться перед образом святого праведного Феодора Ушакова о мире и прекращении распрей, о здравии православных воинов в храм пришли родные и близкие бойцов – участников Специальной военной операции, а также все неравнодушные к судьбе Отечества, которое сегодня переживает время тяжких испытаний, сообщает пресс-служба собора.

Во время молебна верующие имели возможность подать в храме священнику записки для поминовения родных и близких, чтобы соборно попросить Господа Иисуса Христа защитить тех, кто находится в зоне боевых действий, сохранить Отечество, водворить мир и любовь в сердцах.

После Литургии был совершен молебен акафистом святому праведному воину Феодору Ушакову, прочитана молитва и пропето величание этому святому.

Напомним, с октября 2022 года по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, по субботам после Божественной литургии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе совершается молебен о воинах с акафистом святому праведному воину Феодору Ушакову.