Отдел УФСБ в Трехгорном: 70 лет на страже безопасности

В 2023 году структурному подразделению УФСБ России по Челябинской области – отделу в городе Трехгорный исполнилось 70 лет.

Точкой отсчета истории отдела является подписание в 1953 году начальником управления КГБ при Совете министров СССР по Челябинской области приказа №695 о возложении на подразделение обязанностей по обеспечению государственной безопасности на строительстве спецобъектов в Трехгорном (тогда это был Златоуст-36). Первым начальником отдела стал подполковник Александр Малахов.

С первых же дней работы перед сотрудниками встала задача по контразведывательному обеспечению строительства особо важного объекта – приборостроительного завода и города, предотвращению утечки информации о производственной направленности будущего предприятия. И эта задача была выполнена – в 1955 году приборостроительный завод вошел в строй и дал первую продукцию.

В составе отдела работали вчерашние участники Великой Отечественной войны. Среди них - Владимир Щапов, служивший в органах военной контрразведки «Смерш» в составе 1-го Украинского фронта, имевший награды за участие в боевых действиях. После войны ему довелось заниматься оперативной работой во многих регионах бывшего Советского Союза - от западных границ до южных регионов страны и на Крайнем Севере.

Закончил службу Владимир Щапов в Трехгорном в 1976 году. Но еще долгие годы он принимал активное участие в воспитании молодого поколения контрразведчиков, передавая им свой огромный жизненный опыт.

С 1959 по 1964 годы отделом руководил вчерашний фронтовик Михаил Тимофеев, получивший во время своей работы на стратегически важном объекте звание почетного сотрудника госбезопасности.

Впоследствии Михаил Александрович будет руководить территориальными органами безопасности в Кабардино-Балкарской Республике, на Дальнем Востоке, станет заместителем руководителя одного из ведущих управлений КГБ СССР, а после – заместителем министра гражданской авиации СССР, заместителем министра транспорта Российской Федерации, советником центрального производственного диспетчерского управления гражданской авиации РФ. Ему будет присвоено звание генерал-лейтенанта.

Организация контрразведывательной работы на объекте всегда строилась в тесном взаимодействии с другими органами безопасности и правоохранительными структурами, отмечают в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Менялись эпохи, методы работы, техническое оснащение отдела. Неизменными оставались задачи обеспечения надежной защиты охраняемых сведений и выявления устремлений к особо важному объекту, предотвращения чрезвычайных ситуаций на производстве.

Эффективных результатов работы удавалось достичь благодаря поддержанию славных традиций органов безопасности, преемственности поколений и передачи опыта от старших офицеров к младшим.