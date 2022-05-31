Отделение новорожденных клиники ЮУГМУ: защита детей начинается здесь

Десять тысяч шагов в день - такова популярная «норма», чтобы быть здоровым, бодрым, энергичным и позитивным. Кто-то выбирает беговую дорожку, кто-то - прогулки в парке. А сотрудники отделения новорожденных клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета с легкостью набирают свою «десятку» прямо на работе.

Сорок пять коек на двух этажах плюс родзалы на первом и пятом (врачи-неонатологи обязательно присутствуют при рождении малыша, оценивают его состояние и при необходимости оказывают помощь) - нагрузка нешуточная.

С 2012 года все палаты в отделении - совместного пребывания, одно- и двухместные.

«Раньше мамы и малыши находились отдельно, детей приносили только на кормление каждые три с половиной часа. Получалось, что женщина в первые, может быть, самые важные дни почти не видела своего ребенка, не знала, как к нему подойти, боялась самых простых вещей: помыть или ногти подстричь», - рассказывает Елена Петрашева, заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог, педиатр, кандидат медицинских наук.

Сейчас же, благодаря современному оборудованию, даже новорожденные с желтухой получают необходимое лечение прямо в палате, рядышком с мамой.

Некоторым малышам все же требуется больше внимания и круглосуточное индивидуальное наблюдение врачей и медсестер: это детки с задержкой внутриутробного развития, дыхательными нарушениями, незрелые, недоношенные, в состоянии средней степени тяжести. Для них на втором этаже роддома оборудована палата интенсивной терапии, или палата адаптации. Здесь двенадцать коек, разделенных на три бокса, которые прекрасно просматриваются благодаря широким окнам в стенах. Мамы могут приходить сюда к своим деткам и под присмотром медсестер кормить их, пеленать, в общем, осваиваться в этой новой для многих роли. В палату адаптации попадают и новорожденные, мамы которых по какой-то причине пока не могут заботиться о малышах сами: например, из-за отслойки плаценты, кровотечения, кесарева сечения. Как только состояние роженицы стабилизируется, ее сразу же вместе с ребенком переводят в палату «мать и дитя».

Этим малышам пока требуется фототерапия. В палате адаптации стараются не разлучать двойняшек, ведь вместе им привычнее.

Один из главных принципов работы отделения - поддержание и сохранение грудного вскармливания, которое позволяет избежать возможных проблем с кишечником, атопического дерматита и др. Ребенка прикладывают к груди прямо в родзале или операционной, в первые же минуты с момента появления на свет. Молозиво помогает сформировать макробиоту на будущее, детки лучше адаптируются и прибавляют в весе, меньше болеют, а у мам быстрее нормализуется лактация. Еще в отделении предоставляют стерилизаторы и молокоотсосы - это особенно актуально для женщин, которые приезжают в клинику ЮУГМУ из других регионов.

«Моя гордость - это участие в проекте «Грудное вскармливание в большом городе». На снимках мои пациентки кормят на улице, в магазине, в парке, и это прекрасно, ведь грудное вскармливание - такой же естественный процесс, как поцелуй или рукопожатие», - отмечает Елена Петрашева.

В целом сегодня примерно 93 процента новорожденных выписываются на грудном вскармливании. Есть в отделении и молочная кухня.

Давно стали рутинными в роддоме клиники ЮУГМУ и такие технологии, как сохранение тепловой цепочки, контакт кожа к коже, причем в случае партнерских родов малыша сразу дают подержать и папе. И это часто становится одним из самых трогательных моментов за всю его жизнь!

Следят здесь и за новыми тенденциями в родовспоможении. Например, в некоторых случаях проводят «гламурное» кесарево сечение (его еще называют медленным или мягким). На матке делается разрез, акушер-гинеколог вытаскивает головку и ручки ребенка, фиксирует дно матки, а дальше малыш самостоятельно выбирается на свет.

В отделении проводится (при отсутствии противопоказаний и наличии письменного информированного согласия роженицы) вакцинация новорожденных против гепатита B и туберкулеза; осуществляется забор крови (из пяточки) для проведения неонатального скрининга на пять генетических заболеваний: гипотиреоз, фенилкетонурию, галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз.

Всем детям проводят проверку слуха с помощью звукотеста (отоакустическая эмиссия); 96-ти процентам - ультразвуковое исследование головного мозга, по показаниям - шейного отдела, органов брюшной полости, тазобедренных суставов и сердца.

Первым в Челябинской области отделение новорожденных клиники ЮУГМУ внедрило скрининг сатурации - экспресс-исследование на раннее выявление пороков сердца у детей. В 2021 году зарегистрировано четыре случая, требующих неотложного хирургического лечения.

Роддом университетской клиники - учреждение родовспоможения третьего уровня, сюда в основном попадают самые «сложные» будущие мамы, с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом и сопутствующими заболеваниями, которые могут повлиять и на здоровье малыша. В этих условиях очень важно, что подавляющее большинство детей выписывается с полным набором обследований.

Еще один принцип работы отделения - это внимание к деталям. Например, многие мамы, где бы они ни рожали, помнят жесткие, тяжелые и колючие клетчатые одеяла, по цвету и на ощупь напоминающие дубовую кору. К вопросу, чем их заменить, коллектив во главе с заведующей подошел ответственно. Выбрав ткань, провели настоящее исследование: после обработки в соответствии со всеми нормами брали бакпосевы, чтобы убедиться в стерильности; запускали цикл на сто стирок, определяя износостойкость; измеряли, проверяя, не садятся ли. Термометрия показала, что в таких одеяльцах дети быстрее созревают, дольше удерживают тепло. Ну а яркие краски поднимают настроение! В итоге закупили ткань и сшили одеяльца на все отделение.

А еще благодаря инициативе заведующей отделением и старшей медицинской сестры малыши обзавелись замечательными слипами - специальными современными мешками для сна, которые пришли на смену обычным пеленкам. Снова непростой выбор самой походящей для новорожденных ткани, пошив на заказ - и вот уже в отделении радуются обновкам, которые помогают деткам быстрее засыпать и крепче спать в тепле и комфорте.

Приобрели и два качественных автомобильных кресла - для тех случаев, когда ребенка по какой-то причине нужно перевозить в другое медицинское учреждение. В машине скорой помощи установили специальный деревянный короб для их правильной и надежной фиксации.

Здесь заботятся не только о здоровье, но и о психологическом комфорте, душевном благополучии молодых мам. Уже около четырех лет отделение тесно сотрудничает с муниципальным казенным учреждением социального обслуживания «Кризисный центр» города Челябинска, а именно с его подразделением, расположенным в Металлургическом районе, по улице Мира, 13.

«С гордостью скажу - это наша скорая помощь, - отмечает Елена Петрашева. - Мы звоним в центр, если видим, что женщина оказалась в трудной жизненной ситуации, например, осталась одна, без поддержки. Или готова отказаться от ребенка. Сотрудники центра - настоящие фанаты своего дела, включаются в ситуацию сразу и максимально. Например, здесь предоставляют бесплатную юридическую и психологическую помощь, жилье на три месяца... Главная цель их самоотверженной работы - объединить мать и ребенка, сделать все, чтобы сохранить семью».

«Кризисный центр помогает нам, а мы помогаем центру. Елена Евгеньевна регулярно отвозит туда детскую одежду, коляски, кроватки, ванночки и многое другое, в чем нуждаются мамочки в трудной жизненной ситуации, - добавляет Ирина Кожанова, старшая медсестра отделения. - Наша заведующая вдохновляет всех нас своим энтузиазмом: врачей, среднее и младшее звено. У нас очень дружное отделение. Профессионализм, хороший климат в коллективе и любовь к детям - это главное!».

Сотрудники отделения новорожденных клиники ЮУГМУ получают много благодарностей от молодых мам и пап. Даже в стихах!