Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра закрыли из-за вспышки ковида среди пациентов

В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины закрыли отделение радиотерапии общего профиля. Причина выписки пациентов – выявление среди них нескольких случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ГБУЗ «Челябинский центр онкологии и ядерной медицины» Екатерина Долдина, в настоящее время в закрытом отделении радиотерапии - в соответствии с требованиями Роспотребнадзора - проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

По ее словам, закрытое отделение дезинфицируется и вернется к плановой работе в ближайшее время.

«Выписанные пациенты по прошествии семидневного карантина и при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию продолжат лечение», - отметила Екатерина Долдина.

Специалисты учреждения довели данную информацию до каждого пациента.

Онкоцентр работает в штатном режиме.