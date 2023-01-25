Открыть озеро и дать ему имя: путешествия и экспедиции РГО Челябинской области на 2023 год

Экспедиции, путешествия, лекции и другие планы на 2023 год обсудили члены Русского географического общества Челябинской области на своем годовом собрании. Общее фото на память демонстрирует помолодевший средний возраст южноуральского отделения.

Новичков прибывает по 15-20 человек в год, как рассказала руководитель челябинского РГО Мария Панина, и среди них много молодых людей, которых привлекают исследования, серьезные грантовые конкурсы и географические открытия, которым, оказывается, есть место в современных реалиях. Так, в этом году снова запланировано путешествие на Алтай в поисках неизвестных науке озер, чтобы описать и дать ему имя.

Экспертам РГО традиционно в течение года предстоит консультировать южноуральцев, желающих отправиться в путешествие в труднодоступные места. Например, ранее профессиональные географы помогали путешественникам проложить маршрут по карте вдоль кромки Ледовитого океана, к Атлантическому океану, по Алтаю, к Патомскому кратеру.

В рамках научной работы ЧелРГО займется ландшафтными исследованиями реки Урал, рекреационными - в нацпарках области, изучением озер. Молодежный клуб РГО при ЧВВАКУШе отправится исследовать Чашковский хребет.

Среди ожидаемых событий 2023 года, ради которых иногда специально стремятся попасть в РГО, Ночь географии, а также олимпиады и Географический диктант.