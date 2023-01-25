25.01.2023
Екатеринбуржец осужден за попытку сбыта «синтетики» в Челябинской области
25.01.2023
Челябинцы увидят обновленного "Фауста"
25.01.2023
"Как закалялась сталь" и "Брестскую крепость" включат в школьную программу
25.01.2023
Южноуральская модель Ирина Шейк произвела сильное впечатление на зрителей Недели моды в Париже
25.01.2023
Музей изобразительных искусств приглашает на лекции
25.01.2023
Инженерная школа УГМК приглашает российских школьников на бесплатные курсы подготовки к ОГЭ
Открыть озеро и дать ему имя: путешествия и экспедиции РГО Челябинской области на 2023 год
15.11.2017
В национальном парке «Таганай» пройдет Всероссийский географический диктант
05.05.2016
Открылась фотовыставка Сергея Коляскина «Круг жизни»
29.04.2016
Сергей Коляскин покажет персональную выставку
16.06.2015
Русское географическое общество объявило Всероссийский фотоконкурс
Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023